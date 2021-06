Spotify też nie potrafiło odpuścić i zrobiło swój klon Clubhouse’a. Po co im on?

Wszyscy zainteresowani dołączeniem do dyskusji — czy to w formie rozmówców, czy słuchaczy — będą musieli skorzystać w aplikacji z danych swojego konta Spotify. Po krótkim samouczku zaś mogą już spokojnie przeczesywać tamtejszą bibliotekę. Spotify twierdzi, że zrobi co w jego mocy, by wszystkie podsuwane elementy były możliwie jak najbardziej spersonalizowane i trafiające w gusta użytkowników.

Spotify od wielu miesięcy czyni coraz więcej inwestycji związanych z szeroko rozumianymi audycjami. Początkowo były to przede wszystkim podcasty, ale jak widać — firma chce do tematu podejść jeszcze poważniej. Spotify Greenroom dostępny jest już w App Store i Google Play.