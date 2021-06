Netflix kręci serial o Spotify i zamierza trochę nazmyślać

Wiele opartych na faktach produkcji nie opowiada danych historii jeden do jednego. Byłoby to niemożliwe, ponieważ bez właściwych zabiegów serial czy film nie będą tak atrakcyjne dla widza, jak mogły by być, a czasem po prostu prawda nie jest aż tak ekscytująca. Nie oznacza to oczywiście, że scenarzyści uzupełniają prawdziwe historie totalnymi farmazonami, by nadać całości więcej pikanterii, ale udramatyzowanie niektórych zdarzeń, uzupełnienie historii o nową postać czy manipulowanie kolejnością ukazywanych zdarzeń są potrzebne, by serial czy film mógł wybrzmieć.

Najlepszym tego przykładem jest serial „Czarnobyl” od HBO, który w dużym stopniu ukazuje prawdę, ale sytuacja z katastrofą śmigłowca czy postać Ulana Khomyuk (Emily Watson) były zmyślone. Trzeba jednak przyznać, że twórcom udało się za ich pomocą ubarwić całą historię, nawet jeśli wprowadzili część widowni w błąd, bo mnóstwo osób po seansie uważało, że do takich wydarzeń rzeczywiście doszło. Takie zabiegi są jednak wpisane w seriale i filmy, które nie są dokumentami, a ta odrobina wolności kreatywnej pozwala uczynić całą historię bardziej wciągającą i emocjonującą.

Trudno powiedzieć na ile producenci serialu o Spotify dla Netfliksa zdecydują się ukoloryzować przedstawiane wydarzenia i po jakie postacie sceny technologicznej sięgną. Książka kilkukrotnie porusza bowiem wątek rywalizacji Spotify z Apple i reakcje oraz zachowania szefującego firmie z Cupertino Steve’a Jobsa. Daniel Ek miał nawet otrzymać telefon od szefa Apple, ale po podniesieniu słuchawki nie usłyszał jego głosu, lecz tylko oddech – czy to miało zastraszyć założyciela Spotify?

Teorii na ten temat nie brakuje, a dzisiejsza rywalizacja obydwu firm zdaje się potwierdzać wcześniejsze animozje pomiędzy nimi. Spotify uderzyło w jeden z najbardziej czułych punktów Jobsa, bo jak dobrze wiemy uwielbiał on muzykę i za jedno ze swoich większych osiągnięć uznawał rewolucję, która doprowadziła do uruchomienia sklepu online, gdzie można było kupować pojedyncze utwory zamiast całych albumów. To świetnie spinało się z filozofią stojącą za iPodem, który między innymi przez streaming tracił na znaczeniu szybciej, niż sądzono.

