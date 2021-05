Muzycy obawiają się nowej technologii Spotify. My też powinniśmy

List przygotowany przez ponad 180 artystów, wśród których znaleźli się Talib Kweli, Eve 6, Rage Against the Machine’s Tom Morello, The Moldy Peaches’ Kimya Dawson czy DIIV, jest skierowany do szefa Spotify Daniela Eka. Żądają oni publicznej deklaracji od Spotify, że opatentowane rozwiązanie nigdy nie zostanie użyte przez firmę oraz nie będzie odsprzedane innym podmiotom ani licencjonowane.

Cała sprawa rozbija się oczywiście o potrzebę ciągłego nasłuchiwania, co jest kwestią, która może nas – użytkowników – najbardziej interesować, ale sam list nawiązuje też do innych spraw. Zawarto w nim bowiem zarzuty dotyczące manipulacji emocjonalnej, dyskryminacji osób trans i niebinarnych, naruszania prywatności i bezpieczeństwa danych oraz pogłębiania nierówności w branży muzycznej. „Muzyka powinna służyć realcjom międzyludzkim, a nie dla algorytmu maksymalizującego zysk”

– można przeczytać w liście.

