Audiobooki na Spotify już dostępne. Na początek tylko w USA

Jeszcze kilka lat temu Spotify oferowało w swojej usłudze audiobooki. Zniknęły one z usług z dość niejasnych powodów i ślad po nich zaginął. Kilka miesięcy temu platforma oficjalnie zapowiedziała, że książki wrócą i będą dostępne obok muzyki i podcastów. Stało się tak dziś, jednak z dostępu do nich skorzystają wyłącznie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych.

Od dziś słuchacze Spotify w Stanach Zjednoczonych będą mogli kupić i posłuchać ponad 300 000 tytułów audiobooków. Dzięki temu platforma stanie się prawdziwie uniwersalnym miejscem dla wszystkich potrzeb słuchaczy. Jesteśmy podekscytowani, że możemy wprowadzić audiobooki z zupełnie nowym interfejsem użytkownika, który jest dostosowany specjalnie do słuchania książek i idealnie pasuje do muzyki i podcastów, których już słuchasz i uwielbiasz.

- czytamy w oficjalnym komunikacie umieszczonym na stronach Spotify.

Audiobooki na Spotify już dostępne. Trzeba będzie za nie zapłacić

Audiobooki na Spotify mają swoją własną sekcję - podobnie jak muzyka i podcasty. Jest jednak ważna różnica w przypadku książek. Te nie są dostępne na platformie za darmo - nawet dla abonentów płatnego planu. Audiobooki udostępniane na platformie trzeba kupić osobno, by można ich było posłuchać. Ceny mogą różnić się w zależności od tytułu i są na tym samym poziomie, co u konkurencji.

Użytkownicy, którzy odkryli znaleźli interesujący ich audiobook w aplikacji Spotify, będą mogli go kupić po przekierowaniu na stronę internetowej. Po powrocie do Spotify, książka zostanie automatycznie zapisana w ich bibliotece i będzie dostępna do słuchania - także w trybie offline. Odtwarzacz audiobooków wyposażony jest w funkcję automatycznego tworzenia zakładek. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można łatwo powrócić do miejsca, w którym skończono odtwarzanie. Dostępna jest także regulacja prędkości, z wieloma opcjami przyspieszania i zwalniania tempa odtwarzania. Nie brakuje też systemu ocen. Zbiorcze oceny będą wyświetlane użytkownikom szukających popularnych tytułów.

Uruchomienie audiobooków w Spotify w Stanach Zjednoczonych ma pomóc platformie w poznaniu potrzeb słuchaczy. Doświadczenie zdobyte w tym czasie pomoże w rozwoju usługi na inne kraje. Kiedy użytkownicy z innych regionów będą mogli posłuchać książek bezpośrednio na Spotify? Tego platforma nie zdradza.