Nowa aplikacja Spotify oddzieli muzykę od pocastów grubą kreską i poda lepsze ich rekomendacje

Spotify to jedna z tych platform, która absolutnie NIE boi się eksperymentować ze swoimi produktami. Od czasu jej debiutu w Polsce każdy ekran jej aplikacji przeszedł co najmniej kilka renowacji i przewrotów do góry nogami. Jedne były bardziej udane, inne mniej, ale trudno odmówić odmówić im odwagi i chęci eksperymentowania. Nie boją się rozzłościć użytkowników, a w razie potrzeby — przyznać do błędu i powrócić do wariantu aplikacji sprzed kilku miesięcy. Sporo też zadziało się wewnątrz platformy po tym, jak zdecydowała się ona poświęcić więcej uwagi podcastom. Audycje stały się bardzo istotną częścią Spotify, że firma otwarcie mówi o stałym rozwoju tej części — stale planując dużo więcej miejsca dla audiobooków. Póki co jednak chce wyraźnie oddzielić muzykę od audycji tak, by misz-masz widoczny na stronie głównej przestał mącić w głowie i wszystko stało się bardziej czytelne dla końcowego odbiorcy.

Muzyka sobie, a zakładki sobie. Spotify nareszcie porządkuje rekomendacje. Może pora na nową aplikację?

Strona główna aplikacji Spotify w nowej wersji na Androidzie od tego tygodnia będą mogli cieszyć się już nowym układem. Przycisk do przełączania się między muzyką i audycjami umieszczony jest dokładnie w tym samym miejscu co dotychczas. Zmieni się jednak wygląd tego co w środku - zwłaszcza strony głównej. Całym zamysłem wprowadzanych zmian jest serwowanie lepszych rekomendacji dla każdego typu treści. Dotychczas czekał na nas misz-masz wszystkiego na jednym ekranie, gdzie kolejne sekcje naprzemiennie podawały nam to rekomendowane podcasty, to muzykę. Teraz twórcy postanowili zaprowadzić więcej porządku — i skupić się na lepszych, bardziej dogłębnych, rekomendacjach dla każdego typu serwowanych przez nich treści.

W kanale Muzyka słuchacze będą mieli szybki dostęp do sugestii opartych na ich gustach muzycznych, dzięki czemu odkrywanie nowych ulubionych utworów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Pojawią się również rekomendacje albumów i playlist, a także przyciski ułatwiające udostępnianie, polubienie i natychmiastowe odtwarzanie muzyki. W sekcji Podcasty i programy słuchacze będą mogli przejść bezpośrednio do nowych odcinków swoich ulubionych programów. Znajdą również spersonalizowane rekomendacje podcastów. Co więcej, słuchacze będą mogli czytać opisy odcinków, zapisywać je w swoich odcinkach lub odtwarzać podcasty bez opuszczania strony, dzięki czemu wszystko zaczyna się w jednym miejscu.

Nowa wersja układu trafia do użytkowników Androida już teraz — i jeżeli nie jest jeszcze u was dostępna, to prawdopodobnie zmieni się to w ciągu najbliższych kilku dni. Jeżeli zaś chodzi o iOS oraz iPadOS — tutaj przyda się jeszcze odrobina cierpliwości. Twórcy aplikacji mówią, że pojawi się ona wkrótce. Nie ma jednak żadnych wskazówek czy zajmie to kilka dni, tygodni czy miesięcy.

