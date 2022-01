Wysoka jakość muzyki na Spotify to opcja od dawna wypatrywana przez fanów. Po przegapieniu wcześniejszej "daty premiery" gigant nie zdradza, kiedy w ogóle możemy się jej spodziewać.

Spotify - w dużej mierze to właśnie im zawdzięczamy rewolucję wokół rynku streamingowego. Dla wielu od lat pozostają symbolem streamingu tak samo, jak Netflix dla VOD. I choć stale inwestują: rozwijają swój katalog podcastów, niebawem planując zalać nas audiobookami... no to jednej rzeczy brakuje. Dla większości pewnie nieistotnej, ale wierzę, że nie brakuje także użytkowników, którzy tym brakiem będą zawiedzeni. Tym bardziej, że przecież obiecali tę nowość już dawno temu — i wciąż nie potrafią jej dostarczyć. Chodzi o plan Spotify HiFi, czyli wysokiej jakości audio prosto z ich aplikacji.

Spotify HiFi — mieliśmy doczekać się go do końca 2021. Nie wyszło, a usługa dotrze do nas... nie wiadomo kiedy

Spotify HiFi zapowiedziano w lutym ubiegłego roku. Pisałem też wtedy, że nowy plan będzie droższy — i że mamy się go doczekać przed końcem roku. Mamy 2022, a wysokiej jakości muzyki na platformie jak nie było, tak nie ma. W związku z tym pojawiło się sporo pytań ze strony zaniepokojonych użytkowników — a o sprawie zaczęło się robić głośno. Ostatecznie przedstawiciel firmy, moderator na oficjalnym forum, odpisał:

Wiemy, że jakość dźwięku HiFi jest dla was ważna. Podzielamy to uczucie i cieszymy się, że w przyszłości będziemy mogli zapewnić usługę Spotify HiFi użytkownikom korzystającym z planów premium. Ale nie mamy jeszcze szczegółów dotyczących harmonogramu, którymi moglibyśmy się podzielić. Oczywiście poinformujemy Was tutaj, kiedy będzie to możliwe.

Gołym okiem widać, że coś w temacie idzie bardzo mocno nie tak... albo po prostu Spotify HiFi ma znacznie niższy priorytet, niż pozostałe zmiany nad którymi pracują w firmie. Mimo wszystko na tle konkurencji wypada to dość marnie — inni duzi gracze (m.in. Tidal, Amazon czy Apple) już takie opcje mają — i aż słabo to wygląda, że najważniejszy gracz streamingowy wciąż pozostaje w tyle. A poza tym nie potrafi dowieźć obietnic na czas.