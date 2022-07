Włączasz Spotify, a tam "Jaka to melodia". Po jednej nutce poproszę…

Proste gry są coraz bardziej popularne

Pamiętacie Wordle? Prostą grę słowną, która została udostępniona w październiku zeszłego roku. Za produkcję odpowiedzialny jest Josh Wardle, były inżynier oprogramowania serwisu Reddit. Dostępna za darmo gra polega na odgadywaniu słów składających się z pięciu liter w zaledwie sześciu próbach - o grze pewnego czasu było niesamowicie głośno, cały Twitter był przepełniony kolorowymi kwadracikami, a w końcu na zakup tej produkcji zdecydował się New York Times.

Bliźniaczą grą jest Heardle, które polega na odgadywaniu danego utworu, na co gracz (tak samo jak w Wordle) ma sześć prób - najpierw musi to zrobić na podstawie początkowych nut, a następnie otrzymuje coraz więcej podpowiedzi, które ułatwiają rozgryzienie zagadki. Prosta gra przypomina nieco format programu Jaka to melodia, który doskonale wszyscy znamy - Heardle pozwala na zgadywanie utworów “po jednej nutce”. To właśnie tę grę przejęło Spotify, co jest niewątpliwie intrygującym wydarzeniem.

Jeremy Erlich, globalny dyrektor do spraw muzyki w Spotify, skomentował przejęcie Heardle:

Zawsze szukamy innowacyjnych i zabawnych sposobów na większe odkrywanie muzyki i pomagania artystom w dotarciu do nowych fanów. Heardle okazało się naprawdę zabawnym sposobem na połączenie milionów fanów z piosenkami, które znają i kochają, a także z nowymi utworami i sposobem na konkurowanie z przyjaciółmi o to, kto ma najlepszą muzyczną wiedzę.

Nie jest to największe przejęcie w historii firmy, lecz zdecydowanie jeszcze o nim usłyszymy

W tej chwili, pomimo przejęcia, Heardle pozostanie osobną witryną - kiedy jednak dana piosenka zostanie już ujawniona, gra będzie linkować utwór na Spotify (do tej pory był to Soundcloud). Szwedzka firma otwarcie mówi, że planuje wkrótce połączyć Heardle ze swoją aplikacją, co pozwoli użytkownikom na wygodną rozgrywkę, również ze znajomymi.

Chociaż Spotify stale odstaje jakością audio od swojej konkurencji, to zasiada na tronie serwisów streamingowych nie bez powodu - i jedną z głównych przyczyn jest stałe dbanie o społeczność, w postaci Blendów, playlist tworzonych przez użytkowników czy dokładnych podsumowań roku. Teraz przyszedł czas na grę w Jaka to melodia - i trzeba przyznać, że jest to strzał w dziesiątkę.

