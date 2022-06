Szwedzka firma od jakiegoś czasu intensywnie rozwija funkcje dotyczące społeczności. Niedawno wprowadzono Spotify Live, pozwalające na prowadzenie podcastów na żywo, a następnie dodano funkcję Blendów, dzięki czemu Spotify tworzy playlisty dla grupy znajomych w oparciu o ich gusta i ulubione piosenki oraz najczęściej słuchanych wykonawców.

Spotify dzięki integracji z Facebookiem i możliwości obserwowania wybranych kont na platformie pozwalało podglądać, czego aktualnie słuchają nasi znajomi. W teorii to mały dodatek, który w żaden sposób nie jest niezbędny - użytkownikom szwedzkiej platformy przypadło to jednak do gustu do tego stopnia, że w internecie pojawiało się mnóstwo głosów proszących Spotify o dodanie tej możliwości również na urządzeniach mobilnych. Wygląda na to, że wreszcie się to spełni.

Funkcję jako pierwszy zauważył Chris Messina z TechCrunch, dzieląc się tym na swoim Twitterze. Redakcja skontaktowała się w tej sprawie ze Spotify i firma potwierdziła, że rozwija zakładkę społeczności dla urządzeń mobilnych, chociaż obecnie znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Strona społeczności ma znajdować się w zakładce Biblioteka. Pod ostatnio aktualizowanymi playlistami będzie znajdować się lista znajomych z informacją kiedy i czego słuchali. Podobnie jak na komputerze, będziemy również widzieć źródło utworu - czy pochodzi z playlisty, albumu danego wykonawcy czy z profilu artysty.

Co ciekawe, niektórym już udało się zobaczyć tę opcję u siebie - chociaż jest w tym jeden haczyk. Mianowicie, w obecnej chwili działa to wyłącznie na iPhone’ach, także jeśli macie smartfon z Androidem, będziecie musieli obejść się smakiem. W celu zobaczenia aktywności swoich znajomych na własnym telefonie niezbędne będzie włączenie Safari i przejście do „spotify:community” poprzez adres URL. Wymaga to zatem kilku fikołków i jak przyznaje samo Spotify, nie jest w 100% dokończone, także lepiej poczekać na oficjalne wdrożenie tej funkcji do aplikacji mobilnej.

Co sądzicie o podglądzie aktywności znajomych na smartfonach? Chociaż nie jest to funkcja pierwszej potrzeby, to z pewnością miło będzie móc podglądać czego słuchają nasi znajomi w aplikacji mobilnej.

Źródło: TechCrunch, Chris Messina (Twitter)

