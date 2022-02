Wordle to prosta gra słowna, która została udostępniona w październiku zeszłego roku. Za produkcję odpowiedzialny jest Josh Wardle, były inżynier oprogramowania serwisu Reddit. Dostępna za darmo produkcja polega na odgadywaniu słów składających się z pięciu liter w zaledwie sześciu próbach - o grze z pewnością słyszeliście lub widzieliście masę tweetów z kolorowymi kwadracikami.

Nie ujawniono dokładnej kwoty, jaką New York Times wydało w celu pozyskania Wordle - Reuters podaje jednak, że mowa tutaj o siedmiocyfrowej liczbie, więc jeden z największych amerykańskich dzienników najprawdopodobniej zapłacił za grę słowną kilka milionów dolarów.

Jonathan Knight, dyrektor generalny The New York Times Games, jest bardzo zadowolony z zakupu i jak przyznaje, sam jest dużym fanem Wordle. Ogłaszając zakup powiedział:

Gra zrobiła to, co zrobiło bardzo niewiele gier: zawładnęła naszą zbiorową wyobraźnią i zbliżyła nas wszystkich trochę do siebie. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, mogąc zostać nowym domem i dumnymi zarządcami tej magicznej gry. Jesteśmy zaszczyceni, że w nadchodzących miesiącach możemy pomóc w udostępnieniu ukochanego dzieła Josha Wardle'a większej liczbie graczy. Jako część naszego portfolio gier, Wordle będzie miał ekscytującą przyszłość z pomocą zespołu utalentowanych inżynierów, projektantów, redaktorów i nie tylko, zwiększając wrażenia użytkownika.