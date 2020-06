Nie wierzę, że Spotify tak olewa użytkowników PC…

Przede wszystkim, liczyłem na to, że serwis po takim czasie jego użytkowania kolokwialnie mówiąc „ogarnie” mój gust muzyczny na tyle, by w playliście zawrzeć faktycznie te kawałki, których często słucham, ale też – takie których nie znam, ale mogą być do nich zbliżone. Tymczasem kiedy odpaliłem „Odkryj w tym tygodniu” było tam takie mydło, smarowidło i powidło, że jedyne co można było zrobić, to się załamać. Nie chcę nic ujmować zespołom, które tam się znajdowały, ale po prostu były one kompletnie niedobrane do mojego gustu. Nieco lepiej jest w Daily Mixach, gdzie Spotify potrafi dobrze „skategoryzować” zespół (Motörhead pasuje do Girlschool, The Cadillac Three do Blackberry Smoke) ale już utwory zawarte na samej liście dobrane są „od czapy” – ani to największe hity, ani te, których najczęściej słucham. Jako że płyty wrzucone na Spotify to często wersje „deluxe”, to w takich zestawieniach pojawiają się często jakieś wersje „demo” czy nagrania z koncertów, których na co dzień nie słucham. I tu dochodzimy do pytania:

Gdzie jest mój przycisk „nie lubię tego?”

Jakiś czas temu pisałem wam, że Spotify pozwala ukryć utwory, które nam się nie podobają. Na Andoidzie i iOS. Chcesz to zrobić na PC? O jak nam przykro, nie da się. To może chociaż zablokuje całego artystę, którego większość utworów mi się nie podoba, żeby te nie pojawiały się w składankach? Oczywiście, możesz, ale tylko w aplikacji mobilnej. Moje pytanie więc brzmi: w jaki sposób, jeżeli Spotify używam głównie na komputerze, mam nauczyć algorytm co mi się podoba, a co nie? Plotki o tym, że przycisk „nie lubię tego” miał trafić do serwisu krążą po sieci już od dobrych trzech lat i póki co – nie za bardzo go widać. Możliwość dania szybkiego feedbacku to moim zdaniem jedyna szansa na to, by te playlisty nabrały sensu. Nie chcę mi się za każdym razem sięgać po telefon, odpalać aplikacji i przeklikiwać się przez kilka poziomów menu aby „ukryć” utwór za każdym razem, kiedy Spotify uzna, że puszczenie Morbid Angel czy Cannibal Corpse obok Ratt czy Dokkena będzie dobrym pomysłem. Oprócz tego byłby to świetny sposób, by powiedzieć algorytmowi, aby wykasował z moich playlist bootlegi nagrane jakością mikrofonu z telefonu komórkowego czy jakieś preprodukcyjne dema.