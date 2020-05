Spotify znosi limit, na który użytkownicy narzekali od lat. No nareszcie!

Spotify — ulubiona usługa streamingowa milionów użytkowników na całym świecie wielokrotnie już udowodniła, że jedynym czego można być u nich pewnym to zmiana. Platforma regularnie kombinuje ze swoimi aplikacjami, dodaje i zabiera funkcje jedną po drugiej, potrafi odrestaurować aplikację bez większych testów i zapowiedzi. Obecność niektórych opcji może i dziwi, może nawet szokuje że implementacja innych stanowczo za długo, ale mimo wszystko nie można Spotify odmówić mocy i uroku. Jeżeli należycie do użytkowników intensywnie pracujących nad tworzeniem własnych kolekcji w usłudze, stale dajecie serduszka kolejnym piosenkom i ochoczo tworzycie własne playlisty, to istnieje spora szansa że dobrnęliście do „końca Spotify”, jak pieszczotliwie nazywany był limit dziesięciu tysięcy utworów które można mieć w swoich bibliotekach. By zapisać kolejne — niezbędne było usunięcie poprzednich. Aż do teraz.