Oczywiście po zainstalowaniu im Spotify na telefonie i pokazaniu, że tak naprawdę mogą uzyskać w nim dostęp do prawie 30 mln piosenek, również tych ich ulubionych, były zachwycone, a jeszcze bardziej, jak się dowiedziały, że to jest zupełnie za darmo.

Co tak naprawdę daje Spotify za darmo?

Tak naprawdę powinienem zacząć od tego, co daje dostęp do Spotify Premium, bo to dopiero pozwala korzystać z wszystkich możliwości tego serwisu i aplikacji mobilnej. Przede wszystkim w Spotify Premium nie ma reklam, można pomijać dowolną ilość odsłuchiwanych z playlist utworów w wysokiej jakości czy zapisywać je do odsłuchu offline, jak gdzieś wyjeżdżacie, a w trasie bywają przerwy w dostępie do stabilnego połączenia internetowego.

To, co daje Spotify za darmo? Otóż trzeba się liczyć z odsłuchiwaniem co jakiś czas reklam, nie jest to wprawdzie uciążliwe, na pewno nie tak jak w przypadku stacji radiowych, ale jednak reklamy są. Ponadto, nie ma możliwości odtwarzania dowolnej piosenki z naszych playlist, te odtwarzane są w losowej kolejności. Do tego można przeskakiwać do 6 utworów na godzinę. Tych ograniczeń nie ma tylko w przypadku playlist przygotowanych dla nas przez Spotify (Odkryj w tym tygodniu, Radar Premier i Daily Mix). No i odtwarzana muzyka jest w nieco gorszej jakości niż w przypadku Spotify Premium.

Spotify za darmo? A może lepiej Tidal?

Z Tidala korzystałem ostatnio przy ich promocji na 6 miesięcy za darmo, to jedyne, co jak dla mnie przemawia za tym serwisem – spróbować, sprawdzić i wrócić do Spotify. Jak już raz odpalimy Spotify, to każdy inny serwis streamingowy wydaje się uboższy w funkcje, mniej intuicyjny, a i proponowana muzyka w dedykowanych playlistach mocno odbiega od naszych preferencji. W rezultacie, mając aktywną wersję Premium Tidal i tak głównie korzystałem ze Spotify w darmowej wersji.

Podobne promocje Tidal oferuje u operatorów telekomunikacyjnych, gdzie możemy za darmo korzystać z wersji Premium Tidal przez kilka miesięcy, więc to też dodatkowa opcja na sprawdzenie tego serwisu, jak i Wam nie przypadnie do gustu zawsze można wrócić do Spotify, choćby do tej darmowej wersji.

Spotify za darmo – lista trwających promocji

Jak aktywować Spotify Premium za darmo? Dla każdego nowego użytkownika tego muzycznego serwisu streamingowego Spotify oferuje pierwszy bezpłatny miesiąc, to jedyna na ten moment aktywna promocja na korzystanie z płatnej wersji za darmo. Niemniej możecie skorzystać z niej w każdym z dostępnych planów – indywidualnym, który normalnie kosztuje 19,99 zł, duo dla dwóch osób na koncie za 24,99 zł, rodzinnym dla 6 osób na koncie za 29,99 zł i studenckim (jedno konto) za 9,99 zł.

Jestem przekonany jednak, że po tym miesiącu nie będziecie chcieli zrezygnować, sam podczas pisania tego tekstu wróciłem do Spotify Premium, jeszcze zanim promocja Tidala się zakończyła.