Spotify prawie za darmo. Jak zdobyć 3 miesiące dostępu do usługi?

Aplikacja mobilna Żabki na rynku zadebiutowała w 2019 r. i do tej pory cieszy się sporą popularnością. Na przestrzeni ostatnich lat zyskała wiele dodatkowych funkcjonalności. To już nie tylko kupony, zniżki i punkty - żappsy. To również Żappka Pay - płatności w aplikacji za zakupy w sklepach oraz stale rosnąca platforma, która doczekała się swojej społeczności na Discordzie. Żappka to również alternatywna dla karty płatniczej możliwość robienia zakupów w sklepach bezobsługowych - Żabka Nano. Wystarczy wygenerować kod QR i zeskanować go w terminalu przy drzwiach. Zakupy bez konieczności wkładania towarów do koszyka czy skanowania w ich kasie - bierzemy co chcemy i wychodzimy. Wszystko naliczy się samo i odpowiednia kwota zostanie pobrana z konta.

Jednak najpopularniejszą funkcjonalnością aplikacji Żappka bez wątpienia są żappsy oraz atrakcje z nimi związane. Punkty zbierane za zakupy można wymieniać na nagrody - i to nie tylko na hot-dogi i inne towary sprzedawane w sklepach. To także bony na zakupy, a nawet zniżki na przejazdy FREE NOW. Jest też również coś dla graczy - od zniżek w GAMIVO, po dodatkowe przedmioty w Word of Warships. Teraz do oferty dołącza coś dla fanów muzyki.

Spotify za żappsy. 3 miesiące dostępu za punkty z popularnej sieci sklepów

Nie korzystaliście jeszcze ze Spotify lub myślicie o założeniu nowego konta i skorzystania z promocji? Jeśli macie na swoim koncie w aplikacji Żappka 500 żappsów, możecie je wymienić na kod umożliwiający odbiór 3 darmowych miesięcy dostępu do Spotify Premium. To podstawowy abonament dla jednej osoby korzystającej z jednego z najpopularniejszych serwisów muzycznych. To jego użytkownicy mogą pobierać muzykę, nie martwić się blokami reklamowymi, ręcznie wybierać utwory których chcą aktualnie słuchać, pobierać utwory, a także pomijać piosenki na które nie mają obecnie ochoty.

Jak odebrać kod na Spotify w apce Żappka jeśli zbierasz żappsy?

W zakładce "Wszystko za Żappsy" wybierze "Spotify Premium 3 miesiące za darmo" Aktywuj kupon za 500 zappsów Odśwież Żappkę Otrzymaj kolejny kupon z kodem Wejdź na stronę Spotify zaloguj się lub załóż konto Wprowadź swój kod Korzystaj ze Spotify Premium za darmo przez 3 miesiąca

Warto jednak pamiętać, że jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze z wersji Premium.