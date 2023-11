3 sposoby na darmowy dostęp do Spotify Premium

Mimo że z platformy Spotify można korzystać za darmo, dostęp do subskrypcji Premium to rozwiązanie, które znacząco poprawia komfort słuchania muzyki. Sprawdziliśmy, co można zrobić, aby skorzystać z tego rozwiązania za darmo.

Spotify Premium za darmo – jak je zdobyć? Aktualne promocje na Spotify Premium

Spotify Premium oferuje wiele korzyści, takich jak słuchanie ulubionych utworów bez reklam, możliwość pobierania muzyki do trybu offline, wybór dowolnej kolejności utworów lub lepsza jakość dźwięku. Koszt subksrypcji to ok. 20 zł w podstawowym wariancie. Chcielibyście zyskać dostęp do Spotify Premium za darmo? Znaleźliśmy kilka promocji. Zanim jednak do nich przejdziemy, przyjrzyjmy się benefitom, jakie niesie za sobą abonament.

Spotify Premium – co oferuje?

Słuchanie muzyki bez reklam: Jedną z najbardziej irytujących rzeczy, które towarzyszą nam podczas słuchania muzyki w wersji darmowej Spotify, są reklamy. Plan Premium eliminuje ten problem. Tutaj reklamy po prostu nie występują. Pobieranie utworów i odtwarzanie offline: Dzięki tej funkcji możesz pobrać ulubione utwory na swoje urządzenie i słuchać ich bez dostępu do internetu. Odtwarzanie utworów w dowolnej kolejności: Plan Premium daje ci pełną kontrolę nad kolejnością odtwarzania piosenek na albumach. Dźwięk wysokiej jakości: Spotify Premium zapewnia o wiele lepszą jakość dźwięku w porównaniu do wersji darmowej. Słuchanie ze znajomymi w czasie rzeczywistym: Możesz wspólnie słuchać muzyki z przyjaciółmi na tworzonych wspólnie playlistach. Playlisty ze spersonalizowanymi rekomendacjami: Spotify Premium korzysta z algorytmów, które dostarczają ci utworów dostosowanych do twojego gustu. Zarządzanie kolejką odtwarzania: Możesz dowolnie dodawać, usuwać i modyfikować utwory w kolejce odtwarzania.

Teraz kiedy już wiesz, dlaczego warto zdobyć Spotify Premium, przejdźmy do tzw. "cebula deals".

Darmowe miesiące z subskrypcją Spotify Premium

Jeśli nie masz jeszcze konta na Spotify, otrzymasz premię za rozpoczęcie korzystania z usługi. Poniżej sprawdzisz, ile darmowych miesięcy użytkowania zapewniają poszczególne plany:

Premium Individual - 2 miesiące za darmo

2 miesiące za darmo, potem 19,99 zł miesięcznie.

Oferta dostępna tylko dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze z Premium.

Koniec oferty: 27 października 2023.

Premium Student - 1 miesiąc za darmo

1 miesiąc za darmo, potem 9,99 zł miesięcznie.

Oferta dostępna tylko dla studentów zatwierdzonych uczelni wyższych, którzy nie korzystali jeszcze z Premium.

Premium Duo - 1 miesiąc za darmo

1 miesiąc za darmo, potem 24,99 zł miesięcznie.

Oferta dostępna tylko dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze z Premium.

Dla par mieszkających pod tym samym adresem.

Premium Family - 1 miesiąc za darmo

1 miesiąc za darmo, potem 29,99 zł miesięcznie.

Oferta dostępna tylko dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze z Premium.

Dla maksymalnie 6 członków rodziny mieszkających pod tym samym adresem.

Źródło: Depositphotos

Darmowy dostęp do Spotify na 3 miesiące dla członków H&M Club

Jeśli jesteś członkiem H&M Club, możesz zdobyć dostęp do Spotify Premium za darmo. Wystarczy zalogować się na swoje konto H&M. Tam otrzymasz kod do Spotify, który umożliwi Ci korzystanie z usługi Premium przez 3 miesiące za darmo. Po upływie tego okresu normalna cena abonamentu wyniesie 19,99 złotych.

Promocja w Media Expert

Media Expert również oferuje promocję związaną z Spotify Premium. Nowi subskrybenci mogą otrzymać dostęp do Spotify Premium za darmo. Oto jak to działa:

Dokonaj zakupu produktów objętych promocją w sklepie lub na www.mediaexpert.pl.

W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym otrzymasz wydruk kodu na paragonie.

Przy zakupie online kod zostanie wysłany na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Akcja ta trwa od 2 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Kod zarezerwowany jest tylko dla użytkowników, którzy nie korzystali wcześniej ze Spotify Premium. Zapewnia on 3 miesiące bezpłatnego dostępu do usługi. Po zakończeniu okresu próbnego opłata wyniesie 19,99 zł miesięcznie, ale możesz zrezygnować z usługi w dowolnym momencie.