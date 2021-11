Trailer nowego Spider-Mana, ale w wersji animowanej. Prawdziwa podróż do przeszłości

Spider-Man: Bez drogi do domu ma trafić do widzów jeszcze w tym roku. Wielka premiera już za niespełna miesiąc — 17 grudnia. I choć dotychczas było sporo plotek na temat samego filmu, a cała produkcja zapowiada się naprawdę fajnie - to dzisiejszy ociekający nostalgią trailer sprawia, że chętnie obejrzałbym tę historię w wersji animowanej. Najlepiej w stylistyce, za którą pokochaliśmy kreskówki z przygodami Człowieka-Pająka w latach 90.

YouTuber zrobił trailer Spider-Mana: Bez drogi do domu w wersji animowanej. Bardziej nostalgicznie już się nie da

Za ten kilkuminutowy remake trailerowy odpowiedzialny jest YouTuber znany jako 100Bombs Studio. Nie jest to, oczywiście, odtworzenie scen znanych z oryginalnego trailera w 100% — bo takowych w serialach animowanych po prostu nie było. Jednak zarówno pod względem stylistyki, jak i podłożonej ścieżki dźwiękowej z najnowszego trailera - to wszystko po prostu się spina. A dla ludzi dobrze wspominających seriale animowane z lat 90. które swego czasu mogliśmy oglądać także w polskiej telewizji — to fantastyczna podróż do przeszłości. Zobaczcie sami:

Fajna ciekawostka ociekająca nostalgią. Dla mnie - i prawdopodobnie dla wielu innych widzów z całego świata. Patrząc na to, jak wiele szumu narobiła zapowiedź serialu X-Men '97, który ma być bezpośrednią kontynuacją X-Men: The Animated Series z lat 90. ubiegłego stulecia, wierzę, że nie jestem w tym osamotniony. To były solidne produkcje, które oglądało się z ogromną przyjemnością — i dla wielu Polaków był to jeden z niewielu kontaktów z przygodami superbohaterów Marvela. O uginających się od komiksów półkach mogliśmy wówczas tylko pomarzyć. Sporo się od tego czasu zmieniło — zarówno wśród wydań fizycznych, jak i łatwego dostępu do wydań cyfrowych. W abonamencie, kupowanych pojedynczo, jak tylko się chce!