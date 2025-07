Najnowszy kontroler do PlayStation 5. Tym sprzętem Sony chce oczarować graczy

Sony oficjalnie ujawniło nazwę i szczegóły związane ze swoim nadchodzącym kontrolerem przeznaczonym dla fanów gier walki. FlexStrike, bo o nim mowa, po raz pierwszy zapowiedziany został podczas czerwcowej prezentacji State of Play. Ten arcade stickma na celu podnieść komfort i precyzję rozgrywki w popularnych bijatykach i... grach zręcznościowych w ogóle. Już teraz dowiedzieliśmy się, że akcesorium zadebiutuje wraz z grą Marvel Tōkon: Fighting Souls - czyli poczekamy na niego jeszcze do przyszłego roku.

FlexStrike, czyli arcade stick od PlayStation

FlexStrike to kontroler będący tzw. arcade stickiem. Lwia część graczy kojarzy je przede wszystkim z bijatykami - i słusznie. Bo to właśnie najczęściej miłośnicy tego gatunku robią z niego największy użytek, ale nie tylko. Te akcesoria nawiązują do klasycznych joysticków, a poza tym oferują zestaw kilku (klasycznie: sześciu) przycisków, jak miało to miejsce w czasach automatów. I choć na rynku już teraz można znaleźć wiele doskonałych akcesoriów tego typu (nie wspominając już o ogromnym rynku customów), to FlexStrike jest wyjątkową propozycją. To będzie pierwszy oficjalny arcade stick od Sony dedykowany PlayStation 5.

FlexStrike: co trzeba wiedzieć o arcade sticku od PlayStation?

Sony podkreśla, że FlexStrike będzie kompatybilny zarówno z konsolą PlayStation 5, jak i komputerami PC, co znacząco rozszerzy jego zastosowanie. Choć najmniejszą latencję zapewni połączenie przewodowe, kontroler obsługuje także bezprzewodową technologię PlayStation Link, umożliwiając podłączenie do dwóch urządzeń jednocześnie. Co więcej: użytkownicy będą mogli korzystać równocześnie ze standardowego pada DualSense do nawigacji po interfejsie, podczas gdy FlexStrike będzie obsługiwał walkę – to praktyczne rozwiązanie znacznie ułatwiające poruszanie się po menu w grach.

FlexStrike zaoferuje rozbudowane opcje związane z dostosowywaniem sterowania. Kontroler umożliwi zmianę funkcji przycisków oraz joysticka. Wisienką na torcie jest unikalny przełącznik trybów dźwigni, który pozwala szybko wybrać, którą część pada DualSense ma "emulować" FlexStrike. Takie rozwiązania mają spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy, którzy pragną maksymalnej kontroli.

FlexStrike: premiera już w przyszłym roku

Oficjalna premiera kontroler FlexStrike planowana jest na 2026 rok. Akcesorium ma trafić na rynek wraz ze startem gry Marvel Tōkon: Fighting Souls, czyli czteroosobowej bijatyki osadzonej w uniwersum Marvela, która zadebiutuje jako tytuł na wyłączność dla konsol PlayStation. Wiadomo już teraz, że nie zabraknie go jednak na największym święcie dla miłośników bijatyk, czyli na turnieju Evo 2025 w Las Vegas. Trochę śmieszna, trochę straszna, a trochę... po prostu praktyczna będzie specjalna torba na ramię, którą Sony zaoferuje w sprzedaży. Przeznaczona będzie do łatwego przewożenia kontrolera i to coś, z czego mają rzekomo skorzystać bywalcy turniejowi. I choć brzmi ciekawie, to myślę, że akurat tak "mainstreamowy" arcade stick jak ten będzie oferowany standardowo przez organizatorów turnieju - Sony chcąc promować sprzęt będzie go wysyłać na pęczki. A co bardziej zaawansowani gracze i tak postawią na swoje własne, prawdopodobnie w pełni scustomizowane, kontrolery.

Niestety, w tym wszystkim zabrakło nam najważniejszego: ceny. Wiadomo że specjalnie tanio nie będzie, ale pytanie, czy przebiją cenę Dual Sense Edge?