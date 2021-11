Viaplay ogłosił przejęcie praw do KSW od grudnia 2021 r. Długoterminowe partnerstwo wpłynie także na zwiększenie wydarzeń, których ma być aż 12 rocznie od 2022 r.

Gdzie obejrzeć KSW? Tylko na Viaplay od grudnia 2021

Viaplay dołącza do obszernej listy posiadanych praw znane chyba wszystkim KSW, które na polskim rynku cieszy się sporą popularnością. Współpraca oznacza oczywiście, że od grudnia tego roku wszystkie gale będą do obejrzenia tylko na Viaplay, a wszystko rozpocznie się od wydarzenia 18 grudnia, kiedy to odbędzie się pierwsza zorganizowana w partnerstwie impreza. Już teraz zapowiedziano pierwsze pojedynki: Podczas tego wydarzenia reprezentujący Polskę Mamed Chalidow (bilans 35-7-2) będzie bronił swojego pasa mistrzowskiego w wadze średniej w starciu z Chorwatem Roberto „Robocopem” Soldiciem (19-3-0), jednym z najbardziej obiecujących europejskich zawodników MMA. Tego samego wieczoru Daniel Torres (12-4-0) i Salahdine Parnasse (15-1-1) zmierzą się w rewanżowym starciu o mistrzostwo wagi piórkowej KSW.

Od przyszłego roku fani będą mogli liczyć na jeszcze więcej emocji, bo podpisanie umowy oznacza też zwiększenie liczby wydarzeń do 12 rocznie, a Viaplay będzie współdziałać z KSW nad ścieżką rozwoju talentów reprezentujących rynki Viaplay, w tym nad ich udziałem w galach KSW. Każda transmitowana impreza będzie dostępna do obejrzenia w ramach subskrypcji obejmującej sport, a wydarzenia będą wzbogacane o studio w trakcie gali oraz komentarz w języku polskim.

Czy cena subskrypcji Viaplay nie wzrośnie?

Coraz bardziej zasadne staje się chyba pytanie o koszt subskrypcji, który w Polsce wynosi 34 zł miesięcznie, a przecież Viaplay w przyszłości będzie oferować transmisje z tak ważnych (i drogich pod względem praw) wydarzeń i lig, jak NHL, Premier League i F1. Dla wielu fanów sportu będzie to więc kluczowa usługa i prawdę mówiąc za dostęp do dwóch czy trzech dyscyplin kwota 34 zł wydaje się bardzo sprawiedliwa, natomiast przy takim natłoku stanie się niezwykle atrakcyjna. O ile oczywiście nie wzrośnie, bo jednocześnie Viaplay rozwija swoją ofertę filmową i serialową - nie tylko na licencji, ale także kręcąc własne produkcje (również w Polsce).