Ostatnie miesiące to niezwykle dobry okres dla branży kinowej - w repertuarach pojawiają się wyczekiwane nowości, a spragnieni wrażeń widzowie tłumnie odwiedzają multipleksy. Znakomite wyniki najnowszego Bonda będą jednak tłem dla hitu Sony Pictures i Marvela, bo "Nie czas umierać" ulega w statystykach najnowszej odsłonie przygód Człowieka Pająka. "Spider-Man: Bez drogi do domu" zdołał zarobić ponad 580 mln dolarów na całym świecie w pierwszy weekend, co pokazuje jak ogromne znaczenie dla przemysłu filmowego mają takie debiuty.

Spider-Man: Bez drogi do domu z rekordami w kinach

Warto dodać, że w samych USA nowy Spider-Man zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 253 mln dolarów, co sprawia, że w rankingu wszechczasów znajdują się przed nim tylko dwie odsłony Avengersów, choć do "Avengers: Wojna bez granic" zabrakło tylko kilku milionów. Poza zasięgiem nowych filmów pozostaje wielki finał "Avengers: Koniec gry", który osiągnął pułap 357 milionów dolarów, do którego nikt nie może się zbliżyć. Co ciekawe, na kolejnych miejscach 4. i 5. znalazły się dwie części sagi Gwiezdnych Wojen - "Przebudzenie mocy" oraz "Ostatni Jedi".

Współpraca z Marvelem i połączenie sił w przypadku realizacji filmów o Spider-Manie w ramach MCU przynosi Sony Pictures wymierne korzyści. Wspomniany wynik to najlepsze otwarcie w historii studia, a "Spider-Man: Bez drogi do domu" z wynikiem 587 mln dolarów zdołał nawet zepchnąć z podium największych otwarć amerykańskich filmów na całym świecie "Szybkich i wściekłych 8", którzy zarobili 540 mln dolarów w pierwszy weekend. Nadmienię jednak, że nowy Spajdi nie trafił jeszcze na rynek chiński, ale został na nim zatwierdzony.

TOP 10 najbardziej dochodowe filmy 2021

Jeśli chodzi o największe zarobki filmów w 2021 roku, to nowy Spider-Man znalazł się już na 6. miejscu, wyprzedzając taki filmy jak "Venoma 2", "Godzilla vs. King", "Eternals", "Diunę" i "Czarną wdowę", mimo że Człowiek Pająk wyświetlany jest zaledwie od piątku. Na czele box office'u z wynikiem ponad 902 mln dolarów znajduje się chiński "The Battle at Lake Changjin" opowiadający o wydarzeniach, które miały miejsce w 1950 roku, gdy Ludowa Armia Ochotnicza (PVA) wkroczyła do Korei Północnej, zaś drugie miejsce zajmuje "Hi, Mom" z Chin z wynikiem 822 mln dolarów, który już w okolicach premiery przebił barierę 700 mln dolarów. Podium zamyka "Nie czas umierać" z 773 mln dolarów na koncie, zaś zaraz za nim znajduje się 9. część "Szybkich i wściekłych" z wynikiem 726 mln dolarów.

1 The Battle at Lake Changjin $902,453,360 2 Hi, Mom $822,009,764 3 Nie czas umierać $773,744,007 4 Szybcy i wściekli 9 $726,229,501 5 Detective Chinatown 3 $686,257,563 6 Spider-Man: Bez drogi do domu $587,200,000 7 Venom 2: Carnage $498,113,049 8 Godzilla vs. Kong $467,863,133 9 Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni $432,216,543 10 Eternals $399,698,293

Stan tabeli na 20 grudnia 2021, źródło: www.boxofficemojo.com

Wydaje się więc, że w najbliższych dniach lub tygodniach "Spider-Man: Bez drogi do domu" może z łatwością wyprzedzić wielu potentatów, skoro samo otwarcie (bez rynku chińskiego) zagwarantowało mu tak rewelacyjny zarobek. Od środy jego sytuacja może się skomplikować, bo do kin w wielu krajach wkracza "Matrix Zmartwychwstania", który zdążył zadebiutować m. in. w Rosji i Japonii. Do tej pory na swoim koncie 4. Matrix ma jedynie 9,2 mln dolarów, ale dystrybucja filmu była do tej pory dość ograniczona, bo tylko w kilku regionach.