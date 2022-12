Spider-Man: Across the Spider-Verse czaruje kolejnymi uniwersami na nowym zwiastunie

Spider-Man: Uniwersum to jeden z najcieplej przyjętych superbohaterskich filmów animowanych ostatnich lat. Nic dziwnego — estetyka animacji to prawdziwa perełka która wyróżnia się na tle konkurencji. Wszystkie nagrody którymi został obsypany były jak najbardziej zasłużone Fani animacji z zapartym tchem czekają na kontynuację — a ta zbliża się wielkimi krokami. Spider-Man: Across the Spider-Verse wiosną przyszłego roku ma trafić do kin, a na zaostrzenie apetytu otrzymaliśmy właśnie świeżutki, jeszcze gorący, trailer.

Zwiastun nie należy do spektakularnie długich — trwa raptem dwie i pół minuty. Ale podobnie jak pierwszy film - zachwyca stylem i skutecznie pobudza wyobraźnię. Zaczyna się dość spokojnie - przypominając historie Milesa Moralesa, które wydarzyły się po dziś dzień. Chwilę później zaczyna się rozkręcać - i znowu zaczyna się szaleństwo z różnymi uniwersami w roli głównej — tym razem już z całym szeregiem nowych, doskonale znanych fanom marki, postaci.

Niestety, na premierę poczekamy jeszcze ponad pół roku... zakładając, rzecz jasna, że nie będzie już więcej opóźnień. Mimo wszystko nie mam najmniejszych wątpliwości, że będzie to jedna z najgorętszych animacji przyszłego roku. Twórcy "Uniwersum" udowodnili że wiedzą co robią — są wierni obranemu wówczas kierunkowi artystycznemu. Nie pozostaje nam nic więcej niż uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za wyczekiwany od lat sequel, który perfekcyjnie bawi się konwencją.