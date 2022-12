Indiana Jones powraca i... młodnieje

Bez wątpienia jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów w przyszłym roku będzie 5. odsłona serii Indiana Jones. Harrison Ford ponownie wciela się w tytułową rolę i tym razem będzie poszukiwał Tarczy przeznaczenia. Wygląda na to, że w filmie nie zabraknie widowiskowych pościgów, strzelanin oraz nazistów. Spekuluje się również o podróżach w czasie, bo na trailerze widać odmłodzonego Harrisona Forda, ale w tej chwili to tylko domysły. Indiana Jones i tacza przeznaczenia trafi do kin 30 czerwca 2023 roku.

Transformers: Rise of the Beasts

Studio Paramount nie da nam zapomnieć o wielkich robotach z planety Cybertron. Kilka ostatnich filmów z tego uniwersum mocno kulało pod względem scenariusza, ale widowiskowe walki robotów nadal przyciągają do kin miliony widzów, więc nic dziwnego, że powstała kolejna odsłona. Tym razem Autoboty będą musiały połączyć siły z cybernetycznymi bestiami, aby stawić czoło najgorszemu z wrogów, oczywiście w obronie planety Ziemia. Czy coś więcej jest jeszcze istotne z punktu widzenia fabuły? Patrząc na trailer to chyba nie, ale wcale nie zamierzam się tym zrażać :-). Ten film do kin trafi już 9 czerwca 2023 roku.

Strażnicy Galaktyki Vol. 3

Wreszcie ostatni z wczorajszych trailerów to Strażnicy Galaktyki Vol. 3, którzy powrócą w swojej glorii i chwale już 5 maja 2023 roku. Pierwsza część tej historii była z pewnością sporym powiewem świeżości w uniwersum Marvela, bo genialnie połączyła akcję z humorem na ekranie. Część druga nie zebrała już takich dobrych recenzji, ale mimo tego i tak obejrzę kolejną odsłonę Strażników Galaktyki bo jak widać, w tej części również nie zabraknie czarnego humoru. Miejmy nadzieje, że podąży za tym również ciekawa fabuła, ale o tym przekonamy się dopiero za pół roku.