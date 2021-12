Gigantyczny sukces "Spider-Man: Into the Spider-Verse" spowodował, że powstanie kontynuacji było tylko formalnością. Sony nareszcie uraczyło nas zwiastunem drugiej części, która okazuje się być jednym z dwóch nadchodzących filmów.

Spider-Man: Into the Spider-Verse okazał się hitem

Pojawienie się animacji "Spider-Man: Uniwersum" (polski tytuł) było nie lada niespodzianką, ponieważ Sony nigdy wcześniej nie próbowało wprowadzić na duży ekran nie-aktorskiej wersji Spider-Mana. Film zawitał do kin, spotkał się z ciepłym przyjęciem, a poczta pantoflowa zapewniła mu spory rozgłos. Niezależnie od tego, czy byliśmy fanami Spider-Mana do tej pory, czy nie, a także, czy śledziliśmy poprzednie animacje oraz filmy, czy nie, seans "Spider-Man: Uniwersum" był źródłem ogromnej frajdy ze względu na historię i oprawę wizualną. Krążące opinie o filmie sprawiły, że produkcja Sony - bez nachalnej promocji - zarobiła na świecie 375 mln dolarów, co przy budżecie 90 mln było nie lada sukcesem.

Obecność w jednym filmu wielu różnych Spider-Manów pokazało, jak duży potencjał drzemie w multiwersum, które daje szansę sięgnąć po klasyczne i tradycyjne wcielenia znane z dużego ekranu oraz kart komiksu, ale także - a może przede wszystkim - po te, które nie doczekały się jeszcze popularyzacji. Niezwykle istotnym elementem był też sposób realizacji filmu, ponieważ przy całości postawiono na imitowanie komiksu - kreska oraz zredukowany klatkaż miały przypominać kartkowanie zeszytu, co dla wielu widzów było niezwykle ciekawym i przyciągającym efektem.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - data premiery 1. części

Nie wiemy, jaki będzie polski tytuł sequela "Spider-Man: Uniwersum", mam tylko nadzieję, że tłumacze staną na wysokości zadania i nie dostaniemy żadnego potworka w postaci ""Spider-Man: Uniwersum 2", lecz podjęta zostanie próba nawiązania do gry słownej, jaka pojawiła się w oryginalnych tytułach. Tym bardziej, że nadchodzący film będzie pierwszą częścią z dwóch, jakie pojawią się w kinach. Tak jest, moi Drodzy, "Spider-Man: Across the Spider-Verse" został podzielony na dwa filmy i 7 października 2022 roku doczekamy się pierwszej z nich.

Zwiastun Spider-Man: Across the Spider-Verse

Jak mamy okazję zobaczyć powyżej, "Spider-Man: Across the Spider-Verse" będzie bezpośrednią kontynuacją hitu z 2018 r. i zgodnie ze sceną po napisach będziemy mieli okazję poznać Miguela O’Harę, czyli Spider-Mana 2099, któremu głosu użycza Oscar Isaac. Aktor wróci do roli w sequelu już w pełnym wymiarze, ale ponownie zobaczymy nie tylko jego, bo jak widać Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) też odegra znaczącą rolę. Miles Morales opuści tym razem Brooklyn i wraz z dwójką sojuszników będzie musiał stawić czoło przeciwnikowi, jakiego jeszcze nie miał okazji wcześniej spotkać.

Co ciekawe, nad projektem pracuje aż trzech reżyserów: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers oraz Justin K. Thompson, co chyba pokazuje, jak wymagająca jest to produkcja. Grono scenarzystów jest równie obszerne, bo wśród nich znaleźli się Phil Lord, Chris Miller i David Callahan. Po tym, jak zachwycił mnie "Spider-Man: Uniwersum" nie mam nic przeciwko, by czekać cierpliwie na dwa kolejne filmy, bo powinniśmy sobie zdawać sprawę, że dorównanie pierwszej części nie będzie łatwe, ale nie jest to też niemożliwy do osiągnięcia cel.