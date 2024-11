SpaceX planuje następny test Starshipa. Pokażą manewr orbitalny

SpaceX planuje przeprowadzić kluczowe testy związane z projektem Starship, które mają znaczenie nie tylko dla przyszłych misji na Marsa, ale także dla powrotu człowieka na Księżyc. Najważniejszym nadchodzącym wydarzeniem będzie demonstracja transferu paliwa pomiędzy dwoma statkami Starship na orbicie, zaplanowana na marzec 2025 roku. Ta operacja, prowadzona wspólnie z NASA, jest jednym z kamieni milowych programu Human Landing System (HLS), który ma umożliwić bezzałogowe lądowanie na Księżycu przed załogową misją Artemis III.

SpaceX zatankuje Starshipa na orbicie

Demonstracja transferu paliwa między dwoma Starshipami będzie pierwszym takim testem na tak dużą skalę, a jego sukces może otworzyć drzwi do przenoszenia znacznych ilości ładunków poza orbitę Ziemi. Jeśli SpaceX pomyślnie udowodni, że efektywne tankowanie na orbicie jest możliwe, zbliży się o krok do realizacji marzeń o kolonizacji Marsa, a także zapewni NASA efektywną platformę transportową w programie Artemis. To kluczowy etap, który ma zostać zakończony latem 2025 roku.

Wszystko to odbywa się na tle dynamicznego programu testowego Starshipa, który do tej pory zaliczył pięć udanych startów, w tym historyczny lot 13 października 2024 roku. W trakcie tego testu SpaceX po raz pierwszy złapało rakietę nośną Super Heavy „w ramiona” wieży startowej zwanej „mechazillą”, co pokazuje niezwykłą precyzję i postęp w technologii odzyskiwania elementów rakiet. Wcześniejsze testy wymagały lądowania boostera w oceanie lub na platformach morskich, więc udane lądowanie na wieży jest dużym krokiem naprzód w kierunku pełnej wielokrotnej używalności Starshipa.

Jednym z istotnych punktów współpracy NASA ze SpaceX jest także regularne dostosowywanie projektu kabiny Starship, która będzie gościć astronautów podczas misji Artemis III. NASA, we współpracy ze SpaceX, prowadzi obecnie symulacje wnętrza kabiny, w tym przestrzeni do spania i laboratorium, aby zapewnić maksymalny komfort i funkcjonalność dla przyszłych załóg.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze załogowe lądowanie Starshipa na Księżycu w ramach programu Artemis ma się odbyć we wrześniu 2026 roku. SpaceX oraz NASA intensywnie pracują nad realizacją tego celu, co przybliża nas do powrotu człowieka na Księżyc.

Grafika: SpaceX