soundcore zaprasza na muzyczne wakacje. Co nowego w ofercie?

Na zbliżające się lato marka soundcore przygotowała ciekawe premiery słuchawek. Co trafiło właśnie do Polski?

Anker to nie tylko popularne akcesoria do smartfonów w postaci ładowarek, przewodów, czy powerbanków. Firma w swoim portfolio ma również sprzęt audio sygnowany marką soundcore, które cieszy się rosnącą popularnością na świecie – w tym w Polsce. Z okazji zbliżających się wakacji zaprezentowano kilka nowości, które już pojawiły się w naszym kraju.

Co przygotowano? Największą nowością wśród wakacyjnych premier są słuchawki soundcore Liberty 5, które debiutują w naszym kraju w cenie 399 zł oferując naprawdę sporo ciekawych rozwiązań. Adaptacyjne ANC 2 wersji 3.0 z usprawnionymi algorytmami redukcji szumów, 6 mikrofonów wspieranych przez AI, które zapewnią czysty dźwięk rozmów, wsparcie dla Dolby Audio, LDAC, Hi-Res Audio oraz bateria pozwalająca na słuchanie do 8/12 godzin słuchania (z ANC i bez ANC), a dzięki etui ładującemu czas ten wydłuża się do 32/48 godzin. 10 minut szybkiego ładowania zapewni 5 godzin dodatkowego słuchania. Do tego odporność na wodę i zachlapania IP55, obsługa Multipoint i Bluetooth w wersji 5.4 oraz personalizowany equalizer HearID 4.0. Słuchawki są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych za 399 zł.

soundcore z nowościami na nadchodzące lato. Co w ofercie?

W ofercie soundcore pojawiły się też słuchawki AeroClip oferujące otwartą konstrukcję przy zachowaniu niewielkich rozmiarów, co przekłada się na zwiększenie komfortu ich noszenia przez cały dzień. Charakteryzują się m.in. 12-milimetrowymi przetwornikami z powłoką tytanową, co z wyraźnym basem. Cztery mikrofony wspierane są przez AI zapewniając czysty głos podczas rozmów nawet w hałaśliwym otoczeniu. Do tego Bluetooth 5.4 i technologia multipoint umożliwiająca jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Na jednym ładowaniu działają do 8 godzin, a etui ładujące zapewnia dodatkowe 24 godziny.

Jednak to nie koniec, gdyż niedługo pojawi się coś więcej, gdyż marka soundcore stara się mocno zainteresować Polaków dobrymi urządzeniami z segmentu audio w przystępnych cenach przynosząc nowe produkty, które zainteresują klientów. W przygotowaniu są kolejne premiery, o których z pewnością będziemy informować.