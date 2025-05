Sony wprowadza na rynek słuchawki WH-1000XM6. Nowa generacja ma być w każdym calu lepsza

Nowy model wyposażono w 12 mikrofonów (a więc o 4 więcej niż w poprzedniej generacji), które pozwalają na precyzyjne dostosowanie poziomu redukcji hałasu do otoczenia użytkownika. Funkcja Sony Adaptive NC Optimiser automatycznie dostosowuje się do hałasów zewnętrznych i zmian ciśnienia powietrza, co zapewnia użytkownikom wyjątkowo skuteczną izolację od niepożądanych dźwięków.

Reklama

W produkcji słuchawek uczestniczyli doświadczeni inżynierowie masteringu ze studiów Sterling Sound, Battery Studios i Coast Mastering, co według Sony zapewnia dźwięk porównywalny ze sprzętem studyjnym. Całość w dalszym ciągu oparto o kodek LDAC. Natomiost system DSEE Extreme, oparty na sztucznej inteligencji Edge-AI, ma w czasie rzeczywistym rekonstruować skompresowaną muzykę, przywracając utracone podczas kompresji wysokie częstotliwości. Producent wyposażył słuchawki także w technologię 360 Reality Audio Upmix for Cinema, umożliwiającą przestrzenne odtwarzanie dźwięku filmowego.





Z nowości warto również wymienić możliwość ładowania słuchawek w trakcie słuchania muzyki. Wzrosła też sama szybkość ładowania: po trzech minutach WH-1000XM6 będą działały nawet przez trzy godziny.

WH-1000XM6 oferują również znaczną poprawę jakości rozmów telefonicznych dzięki zaawansowanemu systemowi kształtowania wiązki mikrofonowej, który skutecznie separuje głos użytkownika od otoczenia. Dodatkowe funkcje, takie jak Scene-based Listening, pozwalają na automatyczne dostosowanie sposobu odtwarzania muzyki oraz poziomu redukcji hałasu w zależności od lokalizacji i aktywności użytkownika.





WH-1000XM6 to również nowa konstrukcja pałąka, który został nieznacznie poszerzony. Producent przywrócił też możliwość składania headsetu - co było największą bolączką poprzedniej generacji. Słuchawki są dostępne w trzech kolorach: czarnym, platynowosrebrnym i ciemnogranatowym, a ich sprzedaż rusza jeszcze w maju 2025 roku. Cena ma wynieść ok. 2000 zł.

1 / 6

Z okazji tej premiery firma nawiązała współpracę promocyjną z popularnym muzykiem, Postem Malone'em, w ramach kampanii „For The Music”, podkreślającej zaangażowanie Sony w dostarczanie wysokiej jakości dźwięku.