Sony WH-1000XM6 vs. poprzednicy – dopłacać, czy zostać przy klasykach?

Sony WH-1000XM4, WH-1000XM5, WH-1000XM6 – które słuchawki z topowym ANC wybrać?

Seria Sony WH-1000XM od lat cieszy się opinią lidera w kategorii słuchawek z ktywną redukcją hałasu (ANC). Modele WH-1000XM4 (2020) i WH-1000XM5 (2022) to niemal kultowe produkty, które zdobyły uznanie zarówno użytkowników, jak i recenzentów z branży. Teraz dołącza do nich model WH-1000XM6, którego premiera odbyła się w maju tego roku. Każdy z tych modeli oferuje świetne ANC, ale różnice w technologiach, wydajności i cenie mogą wpływać na decyzję zakupową. Co ciekawe, wszystkie trzy są wciąż dostępne w sprzedaży. Rozterki dotkną więc nie tylko posiadaczy starszych modeli, ale też osób, które dopiero chcą dołączyć do grona użytkowników słuchawek Sony. Sprawdźmy więc, co oferują poszczególne generacje WH-1000XM.

Sony WH-1000XM4 – o dziwo to nadal świetny wybór

Wprowadzone w 2020 roku słuchawki WH-1000XM4 zdobyły popularność dzięki doskonałemu ANC, dobrej jakości dźwięku i wszechstronnym funkcjom. Wyposażone w procesor QN1, skutecznie tłumią hałasy o niskich częstotliwościach, takich jak szum silników samolotu czy klimatyzacji.

WH-1000XM4 oferują 30 godzin pracy na baterii z włączonym ANC, co jest dobrym wynikiem, choć niektóre konkurencyjne modele, jak Technics EAH-A800, osiągają nawet 50 godzin. Szybkie ładowanie (5 godzin pracy po 10 minutach) oraz funkcje takie jak multipoint Bluetooth, Speak-to-Chat czy automatyczne pauzowanie po zdjęciu słuchawek zwiększają wygodę użytkowania. Waga 251,6 g sprawia, że są jednymi z lżejszych słuchawek w swojej klasie.

Cena XM4 spadła obecnie do ok. 900 zł, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób szukających wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Brak wsparcia dla nowszych standardów, takich jak Bluetooth LE Audio, oraz mniej zaawansowana redukcja hałasu w porównaniu z nowszymi modelami mogą być jednak ograniczeniem dla bardziej wymagających.

Sony WH-1000XM5 – krok naprzód, ale z kompromisami

Premiera WH-1000XM5 w 2022 roku przyniosła zmiany w designie i wydajności. Słuchawki otrzymały nową, delikatnie lżejszą obudowę (246 g) i bardziej minimalistyczny wygląd. Zrezygnowano z mechanizmu składania, co spotkało się z krytyką wielu użytkowników, którzy często podróżują. Model był za to chwalony za lepszą jakość dźwięku w porównaniu z XM4. Uzyskano to dzięki nowym przetwornikom (30-mm) z włókna węglowego, które oferują bardziej wyważone brzmienie i lepszą reprodukcję wysokich tonów.

ANC w WH-1000XM5 jest skuteczniejsze w paśmie powyżej 1 kHz, szczególnie w tłumieniu dźwięków takich jak rozmowy czy odgłosy klawiatury, choć w niskich częstotliwościach ustępuje podobno XM4. Urządzenie wykorzystuje osiem mikrofonów i dwa procesory (V1 i QN1), co pozwala na adaptacyjne dostosowanie aktywnej redukcji hałasu do otoczenia. Niestety, użytkownicy nie mogą wyłączyć tej funkcji, co bywa irytujące przy drobnych ruchach głowy.

Bateria oferuje 30 godzin pracy z ANC (53 godziny bez), a szybkie ładowanie daje 3 godziny działania po 3 minutach uzupełniania energii. XM5 wspierają aplikację Sony Sound Connect z 5-pasmowym equalizerem oraz dodatkowymi funkcjami (np. 360 Reality Audio). Obecnie model ten można znaleźć za około 1250 zł, co czyni go konkurencyjnym wobec droższych rywali, jak Bose QuietComfort Ultra czy Apple AirPods Max.

Sony WH-1000XM6 – nowa jakość, za wyższą cenę

Najnowszy model, WH-1000XM6, wprowadzony w maju 2025 roku, przynosi istotne ulepszenia. Sony powróciło do składanego mechanizmu z XM4, odpowiadając na krytykę dotyczącą XM5. Nowe zawiasy są trwalsze, a magnetyczna obudowa jest mniejsza i bardziej praktyczna. Waga wzrosła nieznacznie (do 254 g), ale szerszy, asymetryczny pałąk zwiększa podobno komfort noszenia.

WH-1000XM6 wykorzystują nowy procesor QN3, siedmiokrotnie szybszy od QN1, oraz 12 mikrofonów, co przekłada się na najlepsze ANC w historii rodziny tych produktów. Według opinii niektórych XM6 przewyższają nawet Bose QuietComfort Ultra w redukcji hałasu, szczególnie w zmiennych środowiskach. Nowe przetworniki zapewniają bardziej naturalne brzmienie, z lepszym balansem basów i wysokich tonów, a funkcja konwersji sygnału stereo do 360 Spatial Sound wzbogaca wrażenia przestrzenne.

Bateria oferuje 37 godzin pracy z ANC. Co ważne z słuchawek można korzystać podczas ładowania przez USB-C. Wsparcie dla Bluetooth LE Audio i Auracast przygotowuje XM6 na przyszłe standardy łączności. Cena debiutującego modelu wynosi ok. 2000 zł. Znacząco drożej, niż w przypadku poprzedników, ale wciąż taniej, jeśli zestawić je np. z AirPodsami Max.

Kiedy warto dopłacić?

Wybór między tymi modelami zależy od budżetu i priorytetów. Jeśli szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny, WH-1000XM4 nadal jest znakomitym wyborem, szczególnie w cenie poniżej 900 zł. ANC i jakość dźwięku są wystarczające dla większości użytkowników, a składana konstrukcja ułatwia podróżowanie.

WH-1000XM5 to dobry wybór dla tych, którzy chcą lepszej jakości dźwięku i bardziej skutecznego ANC w wysokich częstotliwościach, zwłaszcza jeśli uda się znaleźć je w promocji. Brak składanego mechanizmu może być jednak problematyczny dla osób często podróżujących.

Model WH-1000XM6 to coś dla użytkowników oczekujących topowej wydajności ANC, nowoczesnych funkcji (np. Auracast) i najwyższego komfortu. Warto dopłacić, jeśli priorytetem jest najlepsze tłumienie hałasu, możliwość ładowania podczas użytkowania lub przyszłe wsparcie dla nowych standardów łączności. Różnice w stosunku do XM5 nie są jednak bardzo rewolucyjne, więc posiadacze modelu z 2022 roku mogą nie odczuć potrzeby upgrade’u.