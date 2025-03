Najlepsze słuchawki do 1000 złotych [MARZEC 2025]

Wybierz najlepsze słuchawki do 1000 zł. Beyerdynamic, Audio-Technica i Technics, ale też Samsung, Huawei i Apple. Każdy szuka czego innego, dlatego warto zobaczyć, co oferują różne typy urządzeń z wybranej półki cenowej.

Wybór odpowiednich słuchawek w budżecie do 1000 zł może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy rynek oferuje tak wiele różnorodnych modeli. W tym artykule przedstawiamy zestawienie propozycji, które wyróżniają się jakością dźwięku, funkcjonalnością i designem. Niezależnie od tego, czy preferujesz słuchawki douszne, nauszne, przewodowe, bezprzewodowe, studyjne lub bardziej "na ulicę", mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.

Huawei FreeBuds Pro 4

FreeBuds Pro 4 to kieszonkowa propozycja od Huawei, która zadebiutowała w grudniu 2024 roku. Słuchawki te oferują zaawansowaną redukcję szumów, zdolną do filtrowania do 100 decybeli podczas rozmów, co znacząco poprawia jakość połączeń. Dostępne w trzech kolorach: białym, czarnym i zielonym, charakteryzują się eleganckim designem i lekkim etui z ceramicznym wykończeniem oraz portem USB-C. Jakość dźwięku jest na wysokim poziomie, z możliwością personalizacji dzięki profilom dźwiękowym i potrójnemu korektorowi adaptacyjnemu. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Apple AirPods 4

Apple AirPods 4 w wersji z aktywną redukcją szumów (ANC) to kolejny krok marki w ulepszaniu swoich kultowych słuchawek. Wyposażone w układ H2, oferują jeszcze bardziej zaawansowane tłumienie hałasu, co pozwala na pełne zanurzenie się w muzyce lub podcastach nawet w hałaśliwym otoczeniu. Słuchawki wyróżniają się nowym, ergonomiczniejszym kształtem bez silikonowych końcówek. Zapewniają do 6 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu z włączonym ANC, a etui ładujące zwiększa ten czas do 30 godzin. Warto podkreślić, że etui wspiera ładowanie przez USB-C oraz ładowanie bezprzewodowe. Dodatkowym atutem jest wbudowany w etui głośnik, który ułatwia jego zlokalizowanie za pomocą funkcji „Znajdź”. Norma IP54 zapewnia odporność na pył, wodę i pot, co czyni AirPods 4 doskonałym wyborem na treningi i codzienne użytkowanie. Dźwięk jest bardziej przestrzenny dzięki obsłudze technologii Spatial Audio, a połączenie z urządzeniami Apple jest błyskawiczne dzięki układowi H2.

Technics EAH-AZ40M2E-K

Technics EAH-AZ40M2E-K to bezprzewodowe słuchawki douszne, które łączą w sobie elegancję i funkcjonalność. Wyposażone w zaawansowaną technologię redukcji szumów, zapewniają czysty dźwięk nawet w hałaśliwym otoczeniu. Dzięki wysokiej jakości przetwornikom oferują bogate brzmienie z wyraźnym basem i klarownymi tonami wysokimi. Ergonomiczny design gwarantuje komfort noszenia, a wodoodporność na poziomie IPX4 sprawia, że są odporne na pot i zachlapania, co czyni je idealnym wyborem dla aktywnych użytkowników.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Samsung Galaxy Buds 3 Pro to słuchawki bezprzewodowe wyposażone w funkcję aktywnej redukcji szumów. Skutecznie eliminują hałas z otoczenia, choć nie dorównują pod tym względem niektórym konkurentom. Unikalną cechą jest możliwość wydawania poleceń głosowych bez konieczności sięgania po smartfon. Słuchawki są komfortowe i stabilnie trzymają się w uszach, a ich wodoodporność na poziomie IP57 zapewnia ochronę przed kurzem i wodą.

Źródło: Evan Blass / X (dawniej Twitter)

Audio-Technica ATH-CKS50TW

Audio-Technica ATH-CKS50TW to bezprzewodowe słuchawki douszne skierowane do miłośników głębokiego basu. Wyposażone w solidne przetworniki, oferują potężne brzmienie z wyraźnym akcentem na niskie tony. Technologia Bluetooth 5.2 zapewnia stabilne połączenie, a kodeki aptX i AAC gwarantują wysoką jakość dźwięku. Słuchawki oferują imponujący czas pracy na baterii – do 20 godzin na jednym ładowaniu, a etui ładujące dostarcza dodatkowe 30 godzin. Odporność na wodę i pot na poziomie IPX4 sprawia, że są odpowiednie do użytku podczas treningów.

Bowers & Wilkins Px7 S2

Bowers & Wilkins Px7 S2 to nauszne słuchawki bezprzewodowe, które łączą w sobie luksusowy design z wysokiej jakości dźwiękiem. Wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki, dostarczają bogate i szczegółowe brzmienie. Aktywna redukcja szumów skutecznie eliminuje hałas z otoczenia, a tryb ambient pozwala na szybkie usłyszenie dźwięków zewnętrznych bez zdejmowania słuchawek.

Beyerdynamic DT 880 Pro

I na koniec coś na kablu. Beyerdynamic DT 880 Pro to półotwarte słuchawki nauszne, cenione przez audiofilów i profesjonalistów za neutralne i precyzyjne brzmienie. Dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia i wysokiej impedancji oferują szczegółowy dźwięk z naturalnym odwzorowaniem tonów. Solidna konstrukcja i wygodne nauszniki zapewniają komfort nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Warto jednak pamiętać, że ze względu na półotwartą konstrukcję nie oferują one izolacji od dźwięków zewnętrznych, co może być istotne w niektórych sytuacjach.