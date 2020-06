Sony WF-XB700: bezprzewodowe słuchawki ze średniej półki w kosmicznym kształcie, który jest ich największym problemem

Sony WF-XB700: porozmawiajmy o wyglądzie i ergonomii

Design słuchawek Sony WF-XB700 jest prawdziwie… futurystyczny. Solidna bryła tworzywa sztucznego wygląda — w mojej opinii — zabawnie. Zarówno w uszach użytkownika, jak i wówczas gdy słuchawki po prostu leżą na stole. Podobno o gustach się nie dyskutuje, ale naprawdę trudno byłoby mi zaklasyfikować design jako ładny. Moje zdanie jest takie, że te słuchawki po prostu nie wyglądają — podobnie jak szereg innych podobnych produktów od Sony… oraz ich konkurencji. Ale projekt słuchawek to nie tylko ich wygląd, ale również wygoda korzystania z nich. No i właśnie — pod tym względem Sony WF-XB700 są kompletnie nie z mojej bajki. Ogromnym atutem jest ich „pewne” włożenie w ucho dzięki dobraniu odpowiednich końcówek, jednak po włożeniu i „zamontowaniu” ich w uszach zgodnie z instrukcjami – zaczynały mi po prostu ciążyć i uciskać. Ponadto słuchawki dość mocno wystają z uszu, przez co okazały się bezużyteczne w sytuacjach przy których regularnie korzystam z tego typu urządzeń: do zasypiania, a także do odcinania się w podróżach, które to też… w dużej mierze też przesypiam.