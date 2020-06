Creative Outlier Air Sports – eleganckie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki

A jednak w 2020 roku możemy zapomnieć o plączących się przewodach i skupić na dźwiękach, które docierają do ucha bez kabli. Skąd dopisek prawdziwie bezprzewodowe? Ci, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z takim określeniem mogą się nad tym mocno zastanawiać, bo na rynku nie brakowało do tej pory bezprzewodowych słuchawek. Najczęściej były to jednak zestawy nauszne, które posiadały pałąk albo mniejsze słuchawki połączone przewodem zwisającym z przodu lub spoczywającym na karku. Mogłoby się wydawać, że taka cecha sprawi, iż słuchawki będą bezpieczniejsze do noszenia, ponieważ maleją szanse na zgubienie pojedynczych pchełek. Jeśli jednak słuchawki są odpowiednio zaprojektowane, to ich wypadnięcie z ucha wcale nie będzie tak prawdopodobne. Ale od początku, skoro już wiemy, z jaką kategorią akcesorium mamy do czynienia.