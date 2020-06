Czy Mi True Wireless Earphones 2 są wygodne?

Co do zasady nie jestem fanem słuchawek douszny i wolę kiedy te posiadają gumki – chodzi zarówno o wygodę, pasywne tłumienie, brzmienie jak i trzymanie się na miejscu. Mi True Wireless Earphones 2 nie sprawiły, że zmieniłem zdanie, ale używało mi się ich bardzo przyjemnie. Może to kształt moich uszu, a może przyzwyczajenie, ale ciężko mi było za każdym razem ułożyć je tam idealnie – tak, by brzmienie było najlepsze. To jednak nie zarzut konkretnie do nich, ale do całego segmentu tego typu produktów. Właśnie z tego powodu lata temu przesiadłem się całkowicie na „pchełki”. Ale jednocześnie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony kiedy podczas biegania ani razu słuchawki nie wypadły mi z uszu – co więcej, nie uwierały. Ale potrafią dać się we znaki po kilku godzinach – jednak plastik nie należy do najprzyjemniejszych materiałów i jego długi kontakt z uchem powoduje pewien dyskomfort. Wygoda i trzymanie się w uchu jednak jak najbardziej na plus – jest zdecydowanie lepiej niż przypuszczałem. Gdyby tylko nie były wizualnie tak „masywne”.