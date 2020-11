Wygląd i wykonanie Pulse 3D

Patrząc na to, jak wyglądają Pulse 3D na pewno nie można odmówić Sony konsekwencji. Wszystkie oficjalne akcesoria idealnie wręcz pasują designem i kolorystyką do PS5 i Pulsy nie są tu wyjątkiem. Mamy to samo połączenie białego z czernią, na szczęście zrezygnowano z piano black które rysuje się od drobinek kurzu i zastąpiono je czarnym matem. Futurystyczne zawijasy sprawią, że podczas grania na PS5 wygląda to jak jeden zestaw, tyle tylko że chyba nikt nie wyjdzie z nim na ulicę, bo jednak mocno rzucają się w oczy i trudno powiedzieć, by wyglądały neutralnie. A trochę szkoda, bo przecież słuchawki można też podłączyć kablem do smartfona. No ale ok, to sprzęt dedykowany konsoli a nie słuchaniu muzyki, więc to jest już trochę czepianie się.