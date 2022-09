Sony PSVR2 nie będzie kompatybilne z grami na PSVR1

Gry z PSVR1 nie są kompatybilne z PSVR2

PlayStation VR2 spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród dziennikarzy, którzy mieli okazję się z tym zestawem zapoznać w zeszłym tygodniu. Według Sony to prawdziwy zestaw wirtualnej rzeczywistości nowej generacji, który wprowadza niespotykany dotąd poziom realizmu. Wszystko za sprawą jeszcze wyższej rozdzielczości wyświetlaczy dla każdego oka, nowych kontrolerów z haptyczną informacją zwrotną, zaawansowanego śledzenia gałek ocznych oraz dźwięku 3D. W dodatku PSVR2 będzie znacznie wygodniejsze, bo z konsolą łączy się za pomocą tylko jednego przewodu. Wszystko jednak jak zwykle rozbije się o gry dostępne na tą platformę, a wygląda na to, że ich liczba może być mocno ograniczona bo zabrakło wsparcia dla gier z poprzedniej generacji PSVR.

Sony głośno o tym nie mówiło, ale Hideaki Nishino, starszy wiceprezes w Sony potwierdził w swojej rozmowie w oficjalnym podcaście Sony Playstation (odcinek 439, około 29 minuty), że PSVR2 jako platforma nowej generacji nie może wspierać starszych gier. Rzekomo nie są one przystosowane do nowych wymagań oferowanych przez PSVR2, co mogłoby zaburzyć odbiór całej platformy. Tworzenie gier na PSVR2 wymaga całkowicie nowego podejścia, aby wykorzystać możliwości jakie daje nowa platforma Sony. Obawiam się jednak, że nie każdemu takie podejście się spodoba. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo sporego sukcesu, trudno uznać PSVR1 za popularne rozwiązanie. Na całym świecie sprzedano ~6 mln zestawów PSVR1, podczas gdy sprzedaż PS4 przekroczyła 117 mln sztuk, więc potencjalna grupa graczy, którą "wkurzy" Sony nie jest wcale taka duża.

Jest jednak nadzieja na poprawę sytuacji

Okazuje się jednak, że brak kompatybilności starszych gier z PSVR1 z nową platformą może nie być aż tak dużym problemem. Według doniesień dobrze poinformowanych źródeł, deweloperzy pracują już nad przeniesieniem swoich produktów na nową platformą i przystosowaniem ich do nowych wymogów Sony. Nie mamy niestety żadnych konkretów na temat potencjalnych gier, które zostaną przystosowane do PSVR2. W poczet najpopularniejszych tytułów dostępnych na PSVR1 trzeba zaliczyć Astro Bot, łamigłówkę Statik, Resident Evil 7, Blood & Truth czy WipeOut i można mieć nadzieje, że przynajmniej część z tych gier doczeka się swojej wersji na PSVR2. O nowych tytułach dostępnych na tą platformę usłyszymy zapewne bliżej faktycznej premiery.

źródło: ArsTechnica