Sony zdeklasowało Microsoft. PlayStation osiągnęło sprzedażowy kamień milowy

Konsolowe wojny między fanbojami PlayStation i Xboxa to już raczej przeszłość – lub rzadkość – ale jeśli trwałaby do dziś, to sympatycy Microsoftu nie mieliby zbyt wielu argumentów, przynajmniej pod względem sprzedażowym. Sony nie tylko zdeklasowało konkurenta pod względem sprzedanych konsol, ale właśnie przebiło też ważny kamień milowy. Co ciekawe jednak w porównaniu do poprzedniej generacji spisało się nieco gorzej.

PlayStation 5 dobiło do 50 milionów sprzedanych kopii

PlayStation 5 debiutowało w 2020 roku i od tego momentu jej posiadacze otrzymali masę naprawdę mocnych tytułów, jak chociażby nowe God of War, The Last of Us, seria Horizon, Death Stranding czy Spider-Man. Jeszcze w lipcu tego roku Sony chwaliło się osiągnięciem 40 milionów sprzedanych egzemplarzy, a 9 grudnia PlayStation 5 dobiło do 50 milionów sprzedanych kopii.

Co ciekawe jednak, według doniesień PS4 osiągnęło sprzedaż 50 milionów po 160 tygodniach, czyli o tydzień szybciej niż osiągnęło to PS5. Trzeba przy tym zaznaczyć, że najnowsza generacja konsol od Sony borykała się z ograniczonymi dostawami w okresie pandemii, co spowolniło dynamikę sprzedaży.

„Osiągnięcie tego kamienia milowego w sprzedaży PS5 jest świadectwem niezachwianego wsparcia globalnej społeczności PlayStation i jej pasji do niesamowitych wrażeń tworzonych przez utalentowanych programistów z PlayStation Studios i naszych partnerów” – Jim Ryan, dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment

Bieżący rok finansowy kończy się w marcu 2024, a do tego czasu Sony zobowiązało się dostarczyć 25 milionów konsol PS5. Spełnienie tej obietnicy sprawi, że japoński gigant pobije 25-letni rekord sprzedaży konsol ustanowiony przez oryginalne PlayStation.

