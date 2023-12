Polacy stworzą grę o The Walking Dead? Twórcy podpisali umowę

W listopadzie premierę miało The Walking Dead Destinies, czyli gra tak tragiczna i niedopracowana, że stoi na równi w kolejce po tytuł najgorszej gry roku obok takich gniotów jak The Lord of the Rings: Gollum czy Skull Island: Rise of Kong. Być może jednak już niebawem ta plama na honorze kultowego serialu o żywych trupach zostanie zmazana przez polskie studio. Bloober Team dopięło bowiem umowę licencyjno-wydawniczą ze Skybound Entertainment.

Tajemniczy projekt R od krakowskiego studia

Choć o konkretach majaczącego na horyzoncie projektu „R” nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że chodzi właśnie o produkcję osadzoną w uniwersum The Walking Dead, czyli największą marką w portfolio Skybound Entertainment. Wskazówką może być tutaj fakt oświadczenia Bloober Team sprzed kilku miesięcy, w którym firma zapowiedziała plany aspirowania do tytułu światowego lidera horroru, a gra o zombie idealnie wpisywałaby się w tą ideę.

"Ten projekt jest kolejnym krokiem w strategii 2nd party, w ramach której współpracujemy z zewnętrznymi partnerami, dostarczając nasze horrorowe know-how. Nie są to tytuły, które mają dać nam wyłącznie zysk finansowy, lecz są kolejnymi krokami w osiągnięciu naszej strategii do końca 2027 roku" – Piotr Babieno, prezes Bloober Team

Warto zaznaczyć, że krakowskie studio obecnie wciąż pracuje nad Silent Hill 2 Remake, więc kolejna produkcja powiązana z tak dużą marką jak właśnie The Walking Dead byłaby dla Bloober Team dużym korkiem w stronę międzynarodowej ekspansji. Polski developer odpowiedzialny był do tej pory za stworzenie takich tytułów jak The Medium, Layers of fear, czy Blair Witch. Premiera projektu „R” planowana jest na 2025 rok.