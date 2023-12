Największy hit tego roku z PS5 trafi na PC. Wiemy kiedy!

Liczycie na to, że Marvel’s Spider-Man 2 pojawi na PC? To stanie się już za chwilę!

Marvel’s Spider-Man 2 to jedna z najlepszych gier w tym roku

Połączenie dwóch Spider-Manów w jednej grze, relacja między Milesem a Peterem, ulepszony i wzbogacony system poruszania się na sieciach (chociaż już wcześniej był świetny), niezła historia i rozszerzenie growego uniwersum Człowieka Pająka o Venoma… cóż, działo się naprawdę sporo w Spider-Manie 2. Gra okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, o czym pisałem ja w swoim felietonie i co potwierdził Kamil Świtalski w swojej recenzji gry.

Chociaż Spider-Man 2 jest obecnie dostępny wyłącznie na PlayStation 5, to poprzednie odsłony pojawiły się już na PC — to, że „exclusive’y” Sony pojawiają się po jakimś czasie na komputerach osobistych, stało się normą od jakiegoś czasu. Okazuje się, że to samo spotka Spider-Mana 2; i chociaż można było się tego spodziewać, to teraz mamy tego potwierdzenie.

Atak hakerski na Insomniac Games zepsuł wiele niespodzianek

Jak ostatnio informowałem, Insomniac Games niestety padło ofiarą ataku hakerskiego. Za całą sytuację odpowiedzialna jest grupa Rhysida (w przeszłości odpowiedzialną za ataki na amerykańskie szpitale, uniwersytet w Szkocji i chilijską armię), która rozesłała zrzuty ekranu z gry Wolverine z adnotacjami, wraz z grafikami postaci, wewnętrznymi e-mailami, podpisanymi dokumentami i skanami paszportów pracowników Insomniac. Hakerzy mieli dać Insomniacowi siedem dni na odpowiedź i organizuje aukcję na resztę danych, której cena wywoławcza wynosi 50 bitcoinów (około 2 milionów dolarów). Japońska firma 13 grudnia, po pierwszym pojawieniu się tej informacji, oświadczała jednak, że bada te doniesienia i twierdzi, że „nie ma powodu sądzić, że miało to wpływ na jakiekolwiek inne oddziały SIE lub Sony”.

Od wczoraj materiały wideo z Wolverine’a zaczęły krążyć po sieci i są swobodnie dostępne na portalu X (dawniej Twitter), a Cyber Daily donosi, że grupa hakerska Rhysida udostępniła łącznie 1,67 terabajta danych obejmujących ponad 1,3 miliona plików. Jak możemy się teraz dowiedzieć, oprócz projektów poziomów i materiałów dotyczących postaci z Marvel’s Wolverine, wyciek obejmuje kilka wewnętrznych prezentacji firmy zawierających szczegóły na temat niezapowiedzianych gier Insomniac i Sony, zrzuty ekranu z wewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych oraz szczegóły dotyczące budżetów na rozwój i marketing.

Spider-Man 2 na PC już w przyszłym roku? Dokumenty mówią jasno

Dokumenty, które wyciekły, są cały czas analizowane — i dziś na forum Install Base mogliśmy się dowiedzieć, że ze skradzionych plików wynika, że port drugiej odsłony serii będzie kosztować łącznie 4,6 miliona dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż port pierwszej gry, a prace nad nim zakończą się w roku finansowym 2024. To oznacza, że zostanie wydany po kwietniu 2024 roku, więc można zakładać premierę w drugiej połowie przyszłego roku. Tak czy siak, jest to więc bardzo krótki czas od premiery na PS5, chociaż niektórzy zwracają uwagę na to, że Insomniac może chcieć opóźnić premierę do momentu, w którym studio wyda już każde DLC na PlayStation 5; tak, żeby wersja na PC była „kompletna”.

Do tego wygląda na to, że Marvel’s Venom od Insomniac Games może pojawić się w 2025 roku. W produkcji jest również Spider-Man 3, którego koszt szacowany jest na około 7 mln dolarów w roku finansowym 2027. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tekście Wolverine od twórców Spider-Mana ofiarą gigantycznego wycieku. Hakerzy uwzięli się na gry. Co o tym wszystkim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.