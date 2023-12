Xbox chce pokonać PlayStation 6. Microsoft ma przebiegły pomysł

Ostatnie dwie generacje konsol to znaczna przewaga Sony nad Microsoftem pod względem sprzedaży. Amerykański gigant chce coś z tym zrobić i może powtórzyć manewr z czasów Xbox 360, kiedy to pierwszy wszedł na rynek.

Microsoft ma niecny plan

Ostatnie dwie generacje konsol Microsoftu i Sony pojawiły się na rynku mniej więcej w tym samym czasie oferując przy tym bardzo podobną platformę oraz wydajność. Sony z pewnością nie ma na co narzekać, ich konsole cały czas bardzo dobrze się sprzedają, a klienci chętniej wybierają PlayStation 5 niż Xbox Series S/X. Nie zmienił tego nawet fakt, że jeden model Xboxa jest znacznie tańszy niż konkurencja. Dlatego w kolejnej generacji Microsoft podobno ma inny plan na pokonanie Sony. Firma zamierza wykonać podobny manewr jak w przypadku Xboxa 360, który zadebiutował na rynku na rok przed PlayStation 3.

Xbox 360 to najpopularniejsza konsola Microsoftu w historii i wygląda na to, że w Redmond wiedzą już co stało za tym sukcesem. Osobiście nie jestem przekonany czy wcześniejsze premiera miała aż takie znaczenie, trzeba przecież pamiętać, że PlayStation 3 ze swoim nietypowym procesorem było od początku dosyć problematyczne dla deweloperów. Nie zmienia to jednak faktu, że według najnowszych przecieków, nowa generacja konsol Xbox ma pojawić się wcześniej niż PlayStation 6, czyli już w 2026 roku, zaledwie 6 lat po premierze Xbox Series S/X.

Nowy model ma nadal bazować na platformie AMD, tym razem z procesorem opartym na architekturze Zen 5 oraz układzie graficznym RDNA 5. Nie jest jeszcze jasne czy powstaną dwie wersje, ale plotki mówią o tańszej konsoli, która miałaby być tylko terminalem do grania w chmurze. Wydajniejszy model będzie bardziej tradycyjny. Co ciekawe Microsoft jest nawet w stanie zaryzykować, że PlayStation 6, które miałoby pojawić się na rynku w 2027 roku będzie wydajniejsze, z lepszym procesorem i układem graficznym. Na taką okazję w Redmond mają po prostu szykować szybsze odświeżenie konsoli, czyli stworzenie czegoś na kształt wersji Pro.

Warto jednak przy tym pamiętać, że te wszystkie doniesienia to tylko plotki i nie wiadomo, czy faktycznie znajdą potwierdzenie w praktyce. Nawet w optymistycznym scenariuszu, do premiery nowych konsol pozostało jeszcze ponad 2 lata.

