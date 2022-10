Hermen Hulst, szef PlayStation Studios, w rozmowie z YouTuberem ​​Julienem Chièze, poruszył temat tego, że Sony nie kupuje studiów po to, żeby je zamykać - co jest pośrednim pstryczkiem w nos Microsoftu.

PlayStation Studios nabywa mnóstwo deweloperów, ale ze wszystkich chce mieć pożytek

Jak przyznał sam CEO PlayStation Studios, w ciągu ostatnich lat ich szeregi zasiliło aż siedem różnych studiów zajmujących się grami wideo - i według Hulsta, określenie, że PlayStation w ten sposób usuwa deweloperów z rynku, całkowicie mija się z prawdą.

Prezes PS Studios stwierdził, że PlayStation pomaga deweloperom, których kupuje - a ilość nabywanych studiów nie jest żadnym wyścigiem. Każdy deweloper, który podpisuje kontrakt z Sony, “ma w sobie coś wyjątkowego i pasuje do wizji PlayStation Studios”. Jako przykład Hulst podał studio Haven z Jade Raymond, które jest pierwszym zespołem znajdującym się w Quebecu w Kanadzie.

Hulst twierdzi, że od razu był zachwycony poziomem artystycznej oraz twórczej wizji, a także ogromnych ambicji tego zespołu - i przyłączenie się Haven do PlayStation Studios jest po prostu wielką szansą.

Przesadzony optymizm? Może i tak - ale szpilka w Microsoft wbita

Studia Sony rzeczywiście potrafią tworzyć doskonałe produkcje, czego nikomu nie trzeba udowadniać. Wypowiedź Hulsta jest jednak niezwykle optymistyczna - lecz ciężko nie odnieść wrażenia, że głównym przesłaniem tej wypowiedzi jest fakt zamykania wielu studiów przez Microsoft. Gigant z Redmond uśmiercił takie zespoły jak Press Play, Lionhead Studios, BigPark, Function Studios, Good Science, LXP i SotA, rezygnując tym samym z wielu projektów. Część z nich była naprawdę ambitna, co przełożyło się na to, że spora grupa graczy nie kryła swojej wściekłości dotyczącej decyzji Microsoftu.

Narracja stworzona przez CEO PlayStation Studios sugeruje, że Sony wykorzystuje wszystkie możliwości i cały potencjał zespołów, które nabywa - przeciwnie do Microsoftu. Niewykluczone, że ma to powiązanie z aferą o domniemaną przyszłą ekskluzywność serii Call of Duty na pecety i konsole Xbox. Co myślicie o tej sytuacji?

Źródło: YouTube @Julien Chièze

