PlayStation 5 nareszcie z Disney+ w wysokiej jakości. Nowa aplikacja dostępna już dziś

Jeżeli wypatrywaliście aplikacji Disney+ na PlayStation 5 to mam dobrą wiadomość.

Disney+ zadebiutował w Polsce kilkanaście tygodni temu. Dzięki ogromnej promocji, atrakcyjnej ofercie na start i bogatej bibliotece niemalże od razu zaskarbił sobie serca lokalnej publiczności. Nie jest jednak tajemnicą, że nie każdy ma dobry — albo przynajmniej satysfakcjonujący go — system smart TV. Wielu ludzi korzysta z dodatkowych przystawek, które często zastępowane są przez konsole. Ale niestety — do tej pory Disney+ na konsolach PlayStation 5 był daleki od ideału. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jedyną opcją by cieszyć się platformą na PS5 była wstecznie kompatybilna aplikacja z poprzedniej generacji. Ta nie oferowała obrazu w 4K, a ponadto jej użytkownicy regularnie narzekali na powracające problemy z dźwiękiem. Teraz problemy te nareszcie odchodzą w zapomnienie. Disney+ doczekał się oficjalnej aplikacji dla PlayStation 5!

Kluczowym elementem naszej globalnej strategii jest docieranie do klientów niezależnie od tego gdzie oni są i dlatego cieszymy, że wzbogacony Disney+ trafi do użytkowników PlayStation 5. Dzięki technologiom 4K i HDR fani doświadczą wyższej jakości korzystania ze streamingu. — mówi Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming.

Już dzisiaj możecie pobrać i skorzystać z aplikacji Disney+ dostępnej w zakładce multimedia. Takiej, która wspiera nie tylko rozdzielczość 4K, ale także oferuje obsługę HDR 10. No cóż — dla nas to raptem kilka miesięcy, ale nie brakuje użytkowników, którym na tę przyjemność przyszło czekać blisko dwa lata. Lepiej późno niż później. Na moim europejskim koncie aplikacja wciąż nie jest jeszcze dostępna — ale prawdopodobnie najpóźniej dziś będzie dostępna.

Źródło: informacja prasowa