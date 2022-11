Apple i Sony będą mieć poważnego rywala. To będą najlepsze słuchawki na rynku?

Sonos bardzo rzadko chwali się tym, co planuje pokazać. Firma bardzo blisko siebie trzymała zawsze karty i nie zdradzała, co może czaić się za rogiem, nawet jeśli przecieki potwierdzały już większość informacji o nowym produkcie. Tak było z Sonos Beam 2. generacji, Ray oraz Subem-mini, który miał delikatny poślizg. To dlatego znalazł się on w fiskalnym roku 2023 Sonosa, a że zazwyczaj firma prezentuje minimum dwa nowe produkty w tym okresie, to może nas czekać czas bogatszy w premiery. O jakich urządzeniach już co nieco wiemy, a które pozostają zagadką?

Nowy Sonos Optima ma być najlepszym głośnikiem w historii firmy

The Verge dość regularnie donosi o planach Sonosa, zanim firma cokolwiek zdradzi na ich temat i nie inaczej jest w przypadku jednego z nadchodzących głośników. Nazwa kodowa projektu brzmi Optimo 2 i ma to być najlepiej wyposażony, najlepiej brzmiący i najbardziej zaawansowany głośnik Sonosa. Jeśli ukaże się w takiej formie, jaką prezentuje teraz, będzie to coś zupełnie nowego na tle teraz istniejących głośników Roam, Ray, Beam, Five czy One. Pod grillem mają bowiem znajdować się skierowane w przeróżne kierunki głośniki, a rozmiarem będzie przypominać Sonos Five/Play:5.

W środku znajdzie się nawet dwukrotnie więcej pamięci RAM i ośmiokrotnie więcej pamięci wbudowanej, niż w dotychczasowych modelach. Co to oznacza? Bez wątpienia przełoży się to na większą i szybszą moc obliczeniową (dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos), a także zapewnienie wsparcia technicznego na lata. Z nowości wspomina się też o jednoczesnym wsparciu dla Wi-Fi i Bluetootha (ten drugi był obecny tylko w mobilnych modelach Roam i Move), a także wejścia USB-C, co uczyniłoby go pierwszy w ofercie firmy z takim złączem. Co więcej, Sonos ma pracować także nad Optimo 1 i Optimo 1 SL, co sugerowałoby mniejsze warianty tego głośnika oraz model bez mikrofonów.

Czy Sonos pracuje nad słuchawkami?

To tyle jeśli chodzi o konkrety na temat nadchodzących urządzeń, bo pozostałe informacje pozostają w sferach domysłów, pogłosek i plotek bazujących m. in. na zapowiedziach CEO Patricka Spence'a oraz przejęciom, których dokonał Sonos. Na liście zakupów znalazły się T2 Software (rozwijająca Bluetooth LE Audio i kodek LC3), a także Mayht (pracująca nad nową generacją przetworników, które mają oferować świetną jakość przy mniejszym rozmiarze i zredukowanej masie). Takie fakty mogą sugerować tylko jedno: Sonos nareszcie pokaże swoje pierwsze słuchawki bezprzewodowe, ale co może uczynić je wyjątkowymi?

Taki gadżet stanąłby przecież w szranki z liderami rynku, którzy mogą pochwalić się ugruntowaną od lat pozycją. To m. in. Apple, Sony i Bose, którzy przygotowują świetne słuchawki różnego rodzaju, oferujące m. in. bardzo dobrą jakość audio oraz funkcję wyciszania otoczenia. Co Sonos mógłby wnieść do tego rynku? Właśnie mniejszy rozmiar słuchawek, lepsza jakość, wygodniejsza współpraca z innymi urządzeniami oraz przynależność do ekosystemu urządzeń Sonos i domowego systemu audio. Mimo, że obecnie sprzedawane słuchawki zapewniają świetny komfort i doznania dźwiękowe, to przecież jest tu wciąż przestrzeń na poprawę.

Ekspansja Sonosa w 2023 roku

A Sonos dostrzega ogromny potencjał w rozwoju ekosystemu, bo 40% domostw z urządzeniami Sonosa posiada tylko jeden głośnik, natomiast te, które używają ich kilku zapracowały na średnią wynoszącą ponad 4. Jednym z celów firmy jest więc przeniesienie tych klientów z jednego koszyczka do drugiego i Sonos szacuje potencjalnych przychód na poziomie 5 miliardów dolarów dla firmy, jeśli odnieśliby sukces. Spence przyznał, że chce podnieść poprzeczkę dla domowego audio, wkroczyć w nowe kategorie o podobnej tematyce (tak jak z przenośnymi głośnikami) i wejść na nowe rynki. Słuchawki doskonale wpasowują się w ten drugi podpunkt, bo rynek audio nie jest wcale aż tak niezagospodarowany przez Sonosa, który pojawił się nawet w autach marki Audi. W kuluarach mówi się jednak nie tylko o nowych głośnikach, słuchawkach, ale też systemie smart TV i rozwijaniu usług, gdzie pojawiły się asystent Sonos Voice Control i Sonos Radio HD.