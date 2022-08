Sonos planuje wprowadzić do swojej oferty nowe głośniki oferujące jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania. Mogą zastąpić dostępne na rynku Five, One i One SL.

Firma Sonos kilka miesięcy temu wypuściła na rynek "budżetowy" soundbar - Ray. Bez złącza HDMI i bez wsparcia Dolby Atmos. W zamian dostajemy przystępną cenowo listwę z wejściem optycznym, bezprzewodowym odtwarzaniem Wi-Fi-, Apple AirPlay 2 i możliwością parowania z innymi kompatybilnymi głośnikami Sonos. Jednak to nie koniec nowości. Firma szykuje się do premiery bardziej zaawansowanych produktów, które mają szanse zainteresować tych, którzy od sprzętu grającego wymagają nieco więcej.

Sonos Optimo 2. Pierwsze informacje na temat nowego głośnika

Sonos Five

The Verge informuje, że Sonos Optimo 2 ma być pierwszym "stacjonarnym" głośnikiem firmy, który, oprócz odtwarzania muzyki przez Wi-Fi, będzie oferował łączność bezprzewodową Bluetooth. Do tej pory rozwiązanie to zarezerwowane było wyłącznie dla głośników przenośnych - Move i Roam. Optimo 2 posiadać też ma wejście liniowe przez USB-C umożliwiające m.in. podłączenie urządzeń grających wymagających połączenia przewodowego, jak np. popularne gramofony. By móc z nich korzystać na systemach Sonos wymagane jest posiadanie głośnika Five z wejściem liniowym. Można też skorzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak np. zakup wzmacniacza Amp lub odtwarzacza multimedialnego Port umożliwiającego podłączenie urządzeń grających wyposażonych w wzmacniacz i bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku.

Sonos Five

Optimo 2 ma być flagowym głośnikiem oferującym rozbudowane możliwości, w tym zaawansowane "dostrajanie" dźwięku do pomieszczenia z wykorzystaniem wbudowanych mikrofonów - służących też do głosowego sterowania odtwarzanym dźwiękiem. Towarzyszyć mu mają dwa inne głośniki: Optimo i Optimo SL. Te mają zastąpić dotychczasowe Sonos One/One SL. Model SL pozbawiony będzie wbudowanych mikrofonów, co uniemożliwi sterowanie głosowe przez wbudowanego w głośnik asystenta. The Verge podejrzewa, że Optimo 2 zastąpi model Five, który na rynku zadebiutował w 2020 r. Sonos pracuje też nad jeszcze lepszym oprogramowaniem dla swoich sprzętów, które pozwoli na odblokowanie dodatkowych funkcji.

Na ten moment nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Redakcja The Verge poprosiła o zabranie głosu przedstawicieli firmy Sonos, jednak do czasu publikacji tego tekstu żadnego komentarza nie udzielono.