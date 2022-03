Sonos startuje z nowym projektem. Mam nadzieję, że to nowy system smart TV

Sonos to firma którą poznaliśmy jako producenta kosztownych rozwiązań audio. Ich głośniki i soundbary cieszą się niesłabnącą popularnością — i dla wielu są integralną częścią domowych centrów rozrywki. Sam noszę się z zamiarem zakupu soundbara Beam 2 — i spora w tym zasługa tego, jak bardzo zadowolony jestem z zakupu niepozornego głośniczka Sonos One SL który działa po AirPlay. Przyznam że do zakupu skusił mnie przede wszystkim rozwód z Bluetoothem — i już wiem, że bardzo mi takowy pasuje. A przy okazji sam głośnik przez te blisko dwa lata okazał się sprzętem bezproblemowym, aplikacja ogromnym zaskoczeniem. Dlatego na myśl o tym że firma weszłaby w rynek Smart TV i zaproponowała swoje rozwiązania w tym zakresie - jak najbardziej mają moją uwagę.

Home Theather OS - nowy projekt Sonos będzie... systemem operacyjnym dla telewizorów?

Rynek oprogramowania dla TV stale się rozrasta. Trudno tu narzekać na nudę i brak opcji wyboru. Swoje rozwiązania mają Samsung, LG, Google — to w telewizorach. Do tego dochodzą przystawki (a tam do gry wchodzi jeszcze Apple) oraz konsole, które oferują cały zestaw aplikacji na wyciągnięcie ręki. Mimo wszystko zdrowa konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, dlatego jestem bardzo ciekawy nowego projektu Sonosa. Jego nazwa - Home Theather OS - daje nadzieję, że będzie to zupełnie nowy gracz na rynku. W ogłoszeniu rekrutacyjnym czytamy:

Szef ds. współpracy odpowiedzialny za system operacyjny Sonos Home Theater OS nowej generacji będzie odgrywał kluczową rolę w łączeniu użytkowników z ulubionymi treściami i usługami w jakości oczekiwanej przez nich od Sonos.

A jak zauważa redakcja Protocol — Nick Millington z Sonosa zmienił ostatnio stanowisko pracy na Head of Partnerships, Home Theatre — wspominając że rozpoczyna nowy projekt w swojej karierze. Ponadto firma poszukuje także kogoś kto stanie na czele ekipy odpowiedzialnej za User Experience (UX) w nowym projekcie. Na tę chwilę firma nie zdradza żadnych szczegółów związanych z nowościami, ale wizja nowego gracza na rynku oprogramowania smart TV bardzo do mnie przemawia. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że Sonos ma w swojej ofercie stosunkowo niewiele produktów — i dotychczas dali się poznać jako twórcy, którzy starają się dbać o ich wsparcie tak długo, jak tylko się da. W dobie nieaktualizowanych telewizorów i przystawek do telewizorów — zakup sprzętu od nich może okazać się fajną alternatywą. A kto wie — może wcale nie będą tego pakować w osobne dodatki, a takowy stanie się integralną częscią ich soundbarów? Niewiadomych jest wiele - no i prawdopodobnie jeszcze dłuższa chwila minie, nim o projekcie usłyszymy coś więcej. Nie jest wcale wykluczone, że to najzwyczajniej w świecie pobożne życzenia i Home Theather OS będzie po prostu systemem do obsługi urządzeń audio. I niczym więcej.