Sonos ratuje swój wizerunek. To koniec robienia z siebie pośmiewiska?

Sonos zapowiadając nową wersję swojej aplikacji do obsługi sprzętu audio liczył na rewolucję. Wyszła jednak całkowita kompromitacja, której odkręcenie trochę potrwa. Jednak już wkrótce do apki zawitają funkcje, które mogą uspokoić rozwścieczonych użytkowników.

Efekt? Ogromna fala krytyki, która spadła na producentów sprzętu audio i oprogramowania na urządzenia mobilne, chyba była dość niespotykana – jednak w pełni zasłużona. Apka Sonos w nowej odsłonie jest fatalna. Świadczą o tym przede wszystkim komentarze użytkowników, którzy na jej twórcach nie pozostawiają suchej nitki. Miała być rewolucja w zarządzaniu muzyką z poziomu telefonu, jest jedna z największych wpadek wizerunkowych ostatnich lat.

Doszło nawet do sytuacji, w której szef Sonos musiał zabrać głos, by ratować wizerunek. Podczas ostatniego spotkania z akcjonariuszami, przy okazji przedstawiania wyników finansowych, nie mogło zabraknąć tematu aplikacji. CEO Firmy, Patrick Spence, próbował zgrywać twardziela i bronić dokonanych zmian. Twierdził, że jej przebudowa była krokiem w dobrym kierunku, który pozwoli firmie implementować nowe funkcje szybciej niż dotychczas. A w dobie, gdy rozszerza ona portfolio o nowe kategorie produktowe, jest to szczególnie istotne. Przyznał jednak, że rozumie krytykę społeczności i użytkowników zapowiadając jednocześnie, że w aplikacji pojawią się zmiany, które mają wpłynąć pozytywnie na jej odbiór. Nie wykluczał jednak, że przywrócona zostanie poprzednia wersja apki, która oferowała znacznie więcej niż to, z czym obecnie muszą radzić sobie użytkownicy sprzętów z logo Sonos.

Apka Sonos do naprawy. Pierwsze aktualizacje już na dniach

Firma Sonos poinformowała właśnie o pierwszej paczce aktualizacji i funkcji, które pojawią się w aplikacji na iOS i Androida. Jak czytamy w komunikacie prasowym, użytkownicy mogą spodziewać się następujących usprawnień:

Zwiększenie płynności i niezawodności podczas konfiguracji produktu.

i niezawodności Ulepszenia w zakresie dostępności w ustawieniach aplikacji.

Dodanie przełącznika trybu nocnego w ustawieniach pokoju dla soundbarów.

w ustawieniach pokoju dla soundbarów. Możliwość wyczyszczenia kolejki w systemie Android.

Najnowsza wersja oprogramowania będzie udostępniana stopniowo w ciągu kilku najbliższych dni. Umożliwi to dokładne monitorowanie procesu aktualizacji oraz szybkie reagowanie w razie ewentualnych problemów. Użytkownicy mogą sprawdzać dostępność aktualizacji w sklepach z aplikacjami na systemy iOS oraz Android oraz pobrać najnowszą wersję aplikacji Sonos, gdy tylko stanie się ona dostępna na danym urządzeniu.