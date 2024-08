Historie z życia wzięte: najlepsze filmy na faktach, które musisz zobaczyć na Netflixie!

Odkryj najlepsze filmy oparte na faktach dostępne na Netflixie. Od dramatycznych biografii po niezwykłe historie inspirowane prawdziwymi życiorysami. Sprawdź, co warto obejrzeć!

Najlepsze filmy oparte na faktach dostępne na Netflixie

Filmy oparte na faktach od lat przyciągają widzów, oferując historie, które często są bardziej niezwykłe niż fikcja. Dają nam wgląd w prawdziwe wydarzenia, ukazując je w poruszający sposób. Takich produkcji nie brakuje oczywiście na Netflixie. I to właśnie na tej platformie chciałbym się dziś skupić.

Szukasz historii, do których prawdziwe życie napisało scenariusze? Sprawdź poniższy ranking – od niezwykłych biografii gwiazd, przez skomplikowane śledztwa dziennikarskie, aż po poruszające historie zwykłych ludzi w niezwykłych sytuacjach.

Johnny

"Johnny" opowiada o życiu księdza Jana Kaczkowskiego, który zasłynął swoją charyzmą, otwartością i nietypowym podejściem do duchowieństwa. Film bazuje na jego autobiografii i licznych wywiadach, w których dzielił się swoimi przemyśleniami na temat życia, choroby i umierania. Ksiądz Kaczkowski, założyciel hospicjum w Pucku, stał się inspiracją dla wielu, dzięki swojej odwadze i niezwykłemu podejściu do ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia.

Jarhead: żołnierz piechoty morskiej

"Jarhead: żołnierz piechoty morskiej" to film oparty na wspomnieniach Anthony'ego Swofforda, który służył jako snajper w amerykańskiej piechocie morskiej podczas wojny w Zatoce Perskiej. Książka Swofforda pod tym samym tytułem, wydana w 2003 roku, stanowiła bazę dla scenariusza filmu. Historia opowiada o trudach żołnierskiego życia, przygotowaniach do wojny i psychicznych obciążeniach związanych z byciem na froncie.

Chłopcy z ferajny

"Chłopcy z ferajny" bazują na książce „Wiseguy” autorstwa Nicholasa Pileggiego, która szczegółowo opisuje życie Henry'ego Hilla, gangstera działającego w strukturach mafii nowojorskiej. Film precyzyjnie odwzorowuje wydarzenia z życia Hilla od lat 50. do 80. XX wieku, ukazując jego wzloty i upadki w brutalnym świecie przestępczym.

Erin Brockovich

"Erin Brockovich" oparty jest na prawdziwej historii tytułowej bohaterki, prawniczki bez formalnego wykształcenia, która doprowadziła do wygrania jednej z największych spraw sądowych w historii USA. W latach 90. XX wieku Brockovich ujawniła proceder zanieczyszczania wody pitnej w Hinkley w Kalifornii przez firmę Pacific Gas and Electric Company (PG&E), co stało się podstawą scenariusza filmu.

Rocketman

"Rocketman" to film biograficzny opowiadający o życiu i karierze Eltona Johna. Produkcja, bazując na wspomnieniach samego artysty, przedstawia jego drogę od skromnych początków w Middlesex, przez światowe trasy koncertowe, aż po zmagania z uzależnieniami. Produkcja jest pełna barwnych scen muzycznych, które oddają duch epoki i twórczości Eltona.

Spotlight

"Spotlight" opowiada o pracy dziennikarzy z "The Boston Globe", którzy w 2001 roku odkryli skandal związany z molestowaniem dzieci przez księży katolickich oraz tuszowaniem tych przypadków przez Kościół. Film bazuje na ich śledztwie, które przyniosło im Nagrodę Pulitzera i ujawniło jedno z największych nadużyć w historii współczesnego chrześcijaństwa.

Śnieżne bractwo

"Śnieżne bractwo" to film z 2023 roku, opowiadający o katastrofie lotniczej, która miała miejsce w 1972 roku. Urugwajski samolot rozbił się w sercu Andów, a ocaleni pasażerowie musieli stawić czoła ekstremalnym warunkom, licząc tylko na siebie. Film bazuje na prawdziwych wydarzeniach i ukazuje dramatyczną walkę o przetrwanie w jednym z najbardziej nieprzyjaznych miejsc na ziemi.

Pływaczki

"Pływaczki" to inspirująca historia sióstr Yusry i Sary Mardini, które uciekły z ogarniętej wojną Syrii i dotarły do Europy przez Morze Egejskie. Yusra, będąca utalentowaną pływaczką, później wystartowała na Igrzyskach Olimpijskich jako członkini Drużyny Uchodźców. Film oparty jest na ich wspomnieniach i pokazuje niezwykłą determinację oraz odwagę w dążeniu do lepszego życia.

O chłopcu, który ujarzmił wiatr

"O chłopcu, który ujarzmił wiatr" to film oparty na autobiografii Williama Kamkwamby, który w młodym wieku zbudował generator wiatrowy, aby uratować swoją wioskę w Malawi przed głodem. Historia pokazuje nie tylko geniusz młodego chłopca, ale także trudne warunki życia w Afryce i siłę ludzkiego ducha.

Proces siódemki z Chicago

"Proces siódemki z Chicago" opowiada o słynnym procesie z 1969 roku, w którym siedmiu działaczy antywojennych zostało oskarżonych o spisek i podżeganie do zamieszek podczas Konwencji Demokratycznej. Film bazuje na prawdziwych wydarzeniach i ukazuje dramat sądowy, który stał się symbolem walki o prawa obywatelskie i wolność słowa.

Nazywam się Dolemite

"Nazywam się Dolemite" to biograficzna komedia oparta na życiu Rudy'ego Raya Moore'a, komika i muzyka, który stworzył postać Dolemite'a – charyzmatycznego sutenera z filmów blaxploitation. Film pokazuje, jak Moore przebił się do przemysłu filmowego, stając się ikoną afroamerykańskiej kultury lat 70.

Przemytnik

“Przemytnik” opowiada historię Earla Stone’a, weterana wojennego, który zostaje przemytnikiem narkotyków dla meksykańskiego kartelu. Film bazuje na artykule z „The New York Times” autorstwa Sama Dolnicka. Przedstawiał on prawdziwą historię Leo Sharpa – staruszka przewożącego narkotyki przez Stany Zjednoczone. Clint Eastwood wciela się w rolę Earla, ukazując przemianę mężczyzny, który z konieczności wkracza na ścieżkę przestępstwa. Produkcja jest emocjonującą opowieścią o winie, odkupieniu i nieoczekiwanych życiowych wyborach.