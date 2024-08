Nowe najmniejsze słuchawki Sony mają wszystko, czego trzeba

Wedle zapowiedzi producenta, dzięki ergonomicznemu kształtowi i lekkiej konstrukcji, słuchawki dopasują się do uszu, zapewniając komfort nawet podczas noszenia ich przez długi czas. Projektanci Sony wykorzystali nawet dane o kształtach uszu, gromadzone od 1982 roku, aby stworzyć model, który będzie wygodny dla jak największej liczby użytkowników.

Sony WF-C510 - najmniejsze słuchawki True Wireless

WF-C510 to najmniejsze słuchawki zamknięte wyprodukowane przez Sony, co może być istotne dla wszystkich osób, które. szykują niepozornych i niezwracających na siebie uwagę słuchawek. Zadbano także o to, by cylindryczne etui z funkcją ładowania było również kompaktowe. Mimo niedużych rozmiarów, słuchawki zaoferują do 11 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki, a szybkie, 5-minutowe ładowanie zapewnia dodatkowe 60 minut pracy.

WF-C510 mogą jednocześnie łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth, a tryb dźwięków otoczenia pozwala słuchać muzyki, jednocześnie będąc świadomym otoczenia, co może być istotne podczas przebieżki czy jazdy na rowerze czy hulajnodze. Słuchawki mają też sprawdzić się podczas rozmów, dzięki specjalnej funkcji wydzielania głosu użytkownika na tle odgłosów wokół. Ustawienia dźwięku można dostosować za pomocą aplikacji Sony Headphones Connect, gdzie znajdą się też wszystkie inne opcje dotyczące słuchawek. Z dodatkowych cech warto wspomnieć o systemie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) gwarantującym wysoką jakość dźwięku, zapewniając czyste i naturalne brzmienie wokali oraz wciągający dźwięk przestrzenny 360 Reality Audio.

Słuchawki WF-C510 będą dostępne w czterech kolorach: niebieskim, żółtym, czarnym i białym. Miły dodatkiem jest funkcja Quick Access, dzięki której użytkownicy mogą łatwo korzystać z rozwiązania Spotify Tap (umożliwiającego szybkie włączanie utworów). Stopień wodoodporności IPX4 chroni słuchawki przed potem i pryskającą wodą. Słuchawki są również przystosowane do szybkiego parowania z urządzeniami wyposażonymi w technologię Fast Pair lub Swift Pair.

Słuchawki WF-C510 trafią do sprzedaży we wrześniu, producent w komunikacie prasowym nie podał ceny na premierę.