Ile można wydać na słuchawki, kiedy jedynym, czego oczekujemy, jest bezkompromisowa jakość dźwięku? Którym słuchawkom przyjrzeć się w szczególności, gdy chwilowo przestaniemy patrzeć na cenę? Oto pięć propozycji, które mają do wykonania tylko jedno zadanie: zabrać słuchacza do krainy niekończącej się przyjemności.

W dyskusjach na temat wyboru słuchawek zdecydowanie najczęściej mowa o modelach dostępnych za rozsądną cenę. Poszukujący sprzętu, który posłuży do wypełnienia wolnych chwil ulubioną muzyką, co do zasady, pytają o modele kosztujące raczej niewiele. Jakie słuchawki wybrać, gdy dysponuję kwotą 200 złotych? Który model słuchawek będzie najlepszy do 500 złotych? Co wybrać, gdy maksymalna kwota, jaką mogę przeznaczyć na słuchawki to 1000 złotych? Takich pytań jest całe mnóstwo. Podobnie jak wiele jest odpowiedzi. Można je znaleźć zarówno na stronach sklepów internetowych, blogach, portalach tematycznych, forach czy grupach na Facebooku. W niniejszym materiale nie będziemy jednak w ogóle poruszać tematu budżetowych słuchawek. Przeniesiemy się na przeciwny biegun rynku, gdzie cena schodzi na drugi plan.

Choć zgodnie z zapowiedzią, nie mamy zamiaru koncentrować się na pieniądzach, trzeba poświęcić im choć kilka słów. Jakim budżetem trzeba dysponować, by myśleć o zakupie jednych z omawianych słuchawek? Cena najtańszego z modeli, które zaprezentujemy w dalszej części tekstu to 5999 złotych wraz z dedykowanym wzmacniaczem. Ile trzeba będzie zapłacić za najdroższy spośród wymienionych? Zestaw złożony ze słuchawek i wzmacniacza to koszt niecałych 23 tysięcy złotych. Można zatem powiedzieć, że widełki sięgają od pułapu topowych smartfonów, po najlepiej wyposażone laptopy dedykowane graczom i profesjonalistom. Skąd takie porównanie? Zarówno jedne, jak i drugie, mogą posłużyć słuchawkom za źródło dźwięku. W sam raz na moment, gdy po dniu ciężkiej pracy chcemy zrelaksować się przy dźwiękach ulubionych utworów. Dlaczego to takie istotne?

Muzyka – najlepszy sposób na relaks po ciężkim dniu

Chyba każdy z nas doskonale zna to uczucie, gdy wraca do domu bądź wstaje od komputera po ciężkim dniu pełnym zawodowych wyzwań. Niezależnie od tego, czy mówimy o pracy fizycznej, czy umysłowej, przychodzi taki moment, gdy po prostu chcemy odpocząć. Regeneracja i relaks po trudach związanych z pracą są równie ważne jak ona sama. Warto o tym pamiętać, chociażby po to, by utrzymać jak najwyższą produktywność i uniknąć wypalenia zawodowego, a przynajmniej znacznie opóźnić pojawienie się jego pierwszych symptomów.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z najlepszych sposobów na relaks jest zanurzenie się w dźwiękach ulubionych utworów. Muzyka pomaga nam odzyskać formę fizyczną i mentalną niezależnie od tego, czy słuchamy jej, siedząc wygodnie w ulubionym fotelu, czy podczas spaceru, biegania czy na siłowni.

Słuchawki, które chcielibyśmy Wam przedstawić, służą do maksymalizacji komfortu odsłuchu, co oznacza, że przeznaczone są do użytku wyłącznie w domowym zaciszu. Ich konstrukcja nie pozwala na to, by po prostu podłączyć je do smartfona i wyjść pobiegać. Do wydobycia pełni brzmienia wymagają odpowiedniego wzmacniacza, co oznacza, że przydadzą się podczas tej mniej aktywnej, kanapowej formy relaksu. Jeśli właśnie tego potrzebujecie najbardziej, by po ciężkim dniu ukoić myśli, oto słuchawki, które sprawdzą się najlepiej.

Dedykowany wzmacniacz – dlaczego to tak istotne?

Propozycje, które chcemy przedstawić w niniejszym materiale, to zestawy złożone ze słuchawek i dobranego do nich wzmacniacza. Dlaczego to tak istotne, by sparować słuchawki z właściwym wzmacniaczem? Modele, o których mowa, to naprawdę wymagające konstrukcje, które pełnię swoich możliwości zaprezentują dopiero wtedy, gdy zostaną właściwie napędzone. W tym przypadku nie ma dróg na skróty – dobre słuchawki wymagają dobrego, odpowiednio mocnego źródła i kropka.

Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy pozwoli nie tylko na to, by słuchawki zagrały wystarczająco głośno, ale również zadba o jakość brzmienia, głównie w aspekcie jego detaliczności. Pora zatem przyjrzeć się propozycjom przygotowanym we współpracy ze specjalistami ze sklepu Top Hi-Fi & Video Design, który jest partnerem niniejszego materiału.

Stax SRS-X1000

Na pierwszy ogień zestaw Stax SRS-X1000, którego cena to 5999 złotych. Składa się on ze słuchawek Stax SR-X1 oraz wzmacniacza Stax SRM-270S. Te elektrostatyczne słuchawki to świetny wstęp do świata profesjonalnego audio, gdzie jakość brzmienia to kwestia absolutnie bezkompromisowa. Czysty, angażujący użytkownika dźwięk to cechy, obok których trudno przejść obojętnie.

Na tym jednak zalety słuchawek Stax SR-X1 wcale się nie kończą. Oprócz tego, że świetnie grają, cechują się bardzo wysokim komfortem użytkowania, nawet podczas długich odsłuchów. Dzieje się tak, ponieważ miejsce styku nauszników ze skórą zostało powleczone owczą skórą.

Na uwagę zasługuje również bardzo ciekawy wzmacniacz Stax SRM-270S, który mimo wystarczającej dla parowanych słuchawek mocy charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami. W sam raz, by dyskretnie ukryć go w pokoju, w którym najczęściej słuchamy muzyki.

Stax SR-L300 + SRM-400S

Nieco więcej przyjdzie nam zapłacić za kolejny zestaw od marki Stax. W jego skład wchodzą słuchawki Stax SR-L300, które podobnie jak opisywany wyżej model są słuchawkami elektrostatycznymi. To słuchawki przeznaczone do wielogodzinnych odsłuchów, podczas których o komfort użytkownika dba otwarta konstrukcja i wygodne nauszniki. Ich cechą charakterystyczną są bogate, głębokie basy, które spotykają się z delikatnie zaznaczonymi sopranami.

Słuchawkom towarzyszy wzmacniacz Stax SRM-400S, w którym uwagę przyciąga niskoszumowy układ DUAL FET. Jego zastosowanie oznacza, że układ FET zainstalowany jest zarówno w stopniu wejściowym, jak i wyjściowym.

Audio-Technica ATH-AWKT + Copland DAC 215

Obok tak zestawionej pary intrygującego sprzętu audio ciężko przejść obojętnie. Zacznijmy od tego, czym tak właściwie są słuchawki Audio-Technica ATH-AWKT. Na tle rynkowej konkurencji wyróżniają się obudową wykonaną z drewna, a konkretnie z hebanu. Dzięki zastosowaniu drewna producentowi udało się zyskać wyjątkowo ciekawą mieszankę atrakcyjnego, nietuzinkowego wzornictwa ze szlachetnym brzmieniem. Specjaliści opisują je jako czyste, ciepłe i otwarte.

W omawianym zestawie sparowane są ze wzmacniaczem Copland DAC 215, który łączy w sobie przetwornik cyfrowo-analogowy, przedwzmacniacz i wzmacniacz słuchawkowy. Jego sercem jest hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy oparty na lampie ECC88 i tranzystorowym buforze prądowym.

Audeze LCD-3 + Copland DAC 215

Zestaw ten, oprócz opisanego wyżej wzmacniacza Copland DAC 215, tworzą słuchawki Audeze LCD-3. Co wyróżnia go na tyle, by przeznaczyć na jego zakup kwotę przeszło 15 tysięcy złotych? Przede wszystkim słuchawki, które nie pochodzą z produkcji masowej w jednej z fabryk wytwarzających elektronikę użytkową. Audeze LCD-3 to słuchawki ręcznie składane w Stanach Zjednoczonych, dysponujące czarującym brzmieniem, z którym łatwo opuścić mury pokoju i przenieść się w zupełnie inne miejsce.

W zależności od tego, czego słuchamy, dzięki nim poczujemy się, jakbyśmy właśnie zasiedli w fotelu jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie, na wypełnionym po brzegi stadionie bądź w studiu nagraniowym, gdzie możemy słuchać muzyki dokładnie takiej, jak chcieliby tego jej autorzy.

Opisywane słuchawki Audeze posiadają pierścienie obudów wykonane z tropikalnego drewna Zebrano, pochodzącego z Zachodniej Afryki. Skrywają planarne przewodniki odpowiedzialne za dźwięk, o którym trudno opowiadać. To po prostu trzeba usłyszeć.

Stax SR-L700 MkII + SRM-700T

Ostatnia propozycja to czysty słuchawkowy hi-end i pokaz kunsztu specjalistów z firmy Stax. Słuchawki elektrostatyczne Stax SR-L700 MkII sparowane ze wzmacniaczem SRM-700T to sprzęt dla tych, dla których jakość dźwięku nie ma górnego limitu cenowego. Co oferuje w zamian za przeszło 20 tysięcy złotych? Brzmienie, przy którym bardzo łatwo zapomnieć się i skupić wyłącznie na tym, co wydobywa się z tych bardzo wygodnych słuchawek.

Wzmacniacz, który znalazł się w tym niezwykłym zestawie to Stax SRM-700T, czyli hybrydowa konstrukcja z układem Dual FET w stopniu wejściowym i lampą próżniową 6SN7 w stopniu wyjściowym. Rezultat? Wyjątkowe, bezkompromisowe brzmienie, którego nie sposób nie docenić.

Nie tylko relaks

Przedstawione wyżej zestawy świetnie sprawdzą się podczas relaksacyjnego słuchania muzyki na kanapie czy w ulubionym fotelu. Czy to ich jedyne zastosowanie? Oczywiście nie. Choć to słuchawki wybitne, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywać je również w innych sytuacjach. Uprzyjemnienie pracy? O ile nie pracujemy w biurze (przedstawione słuchawki to konstrukcje otwarte), jak najbardziej tak. Gry komputerowe? Z całą pewnością świetnie oddadzą klimat ulubionej produkcji. Filmy? Naturalnie.

Jeśli szukasz słuchawek z najwyższej półki, powyższe propozycje to coś właśnie dla Ciebie.

