Czy zapłacicie dwa razy więcej za lepszy głośnik Sonosa? Oto Era 300 i Era 100

Najbardziej efektowną premierą jest oczywiście Era 300, który już swoim wyglądem zdradza, jak wiele się zmieniło, ale Era 100 to także znacząca poprawa względem poprzedniego modelu podstawowego dla słuchaczy. Głośniki mają jednak kilka wspólnych punktów, a mianowicie okoliczności w jakich powstawały. Firma projektowała je i produkowała na zupełnie innych zasadach, niż do tej pory, ponieważ celem było wydłużenie czasu i zwiększenie możliwości serwisowania głośników, a także energooszczędność i wykorzystanie PCR.

To ostatnie oznacza, że głośniki powstają z użyciem materiałów z recyklingu i pakowane są w opakowania w 100% z papieru z recyklingu post-konsumenckiego (PCR). W trybie bezczynności pobór mocy wynosi niecałe 2 W, a nowy tryb uśpienia pozwoli obniżyć go jeszcze bardziej. W Sonos Era 300 i Era 100 w mniejszym stopniu wykorzystano substancje klejące, dzięki czemu konstrukcja głośników opiera się na śrubach, co pozwala wygodniej naprawiać i demontować urządzenia.

Era 300 i Era 100 - nowe głośniki Sonosa

Oprócz powyższych korzyści postanowiono zupełnie od nowa zaprojektować także interfejs użytkownika - nowe rozmieszczenie przycisków dotykowych i pojawienie się suwaka do sterowania głośnością mają pozwolić na szybsze i bardziej komfortowe korzystanie z głośników każdego dnia. Nie jestem pewien, czy suwak sprawdzi się tak dobrze, jak zapowiadano, bo używane przeze mnie przyciski sprawują się naprawdę nieźle i z dużą chęcią sprawdzę to w praktyce. O wiele lepiej na pewno wypadnie kompatybilność głośników z innymi urządzeniami, ponieważ oprócz aplikacji sterującej do naszej dyspozycji będą asystent głosowy Sonosa, AirPlay 2 oraz... Bluetooth. Zwiększone możliwości nie kończą się na technologiach bezprzewodowych, bo adapter Sonosa pozwoli podłączyć też urządzenia audio jak gramofon przewodowo, ponieważ port USB-C obsługuje aux in. Po raz pierwszy nie będziemy potrzebować iPhone'a/iPada do konfiguracji funkcji Trueplay, która optymalizuje brzmienie głośników w aktualnym otoczeniu. Wbudowane w głośniki mikrofony robią to automatycznie po naciśnięciu jednego przycisku w aplikacji Sonosa z każdego wspieranego urządzenia z Androidem i iOS-em.

Sonos Era 300 - nowe głośniki, nowe technologie, nowa cena

Już na początku warto zaznaczyć, że Era 300 to głośnik skierowany do bardziej wymagających słuchaczy. Oferuje dźwięk przestrzenny nawet, gdy korzystamy z pojedynczego egzemplarza, wspiera Dolby Atmos i jest w stanie skierować dźwięk w lewo, prawo, do przodu i w górę. Jest to możliwe m. in. dzięki odpowiednim kształtom i architekturze akustycznej - na rozproszenie dźwięku i nadanie mu kierunku mają wpływ kąty, proporcje i perforacje. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z pierwszym głośnikiem Sonosa w historii, który jako tylna satelita w zestawie kina domowego jest w stanie oferować wielokanałowy dźwięk przestrzenny i obsługiwać w pełni technologię Dolby Atmos. Ta dostępna jest już na soundbarach Sonos arc oraz Beam 2. generacji i w parze z nimi możemy dysponować kompletnym systemem Dolby Atmos w naszych czterech ścianach.

Kiedyś rewolucję wywołało przejście z mono na stereo. Dziś to dźwięk przestrzenny jest kolejnym etapem ewolucji słuchania. Umożliwia stworzenie takich wrażeń dźwiękowych, które pozwalają słuchaczom na zanurzenie się w muzyce. Artyści zaczynają tworzyć z wykorzystaniem dźwięku przestrzennego, a platformy streamingowe umożliwiają odsłuch z wykorzystaniem tej innowacji. Nadszedł więc czas, aby zapewnić możliwość odtwarzania, które zrealizuje potencjał tego formatu - Giles Martin, Wiceprezes ds. Sound Experience w Sonos.

Sonos Era 100 - następca Sonos One

Delikatnie zwiększona obudowa Era 100 względem modelu One pozwala nie tylko na nowe wzornictwo i lepszą akustykę, ale także na prawdziwy dźwięk stereo generowany przez jeden głośnik. Dwa zakrzywione głośniki wysokotonowe przesyłają czyste, wysokie częstotliwości w lewo i w prawo, aby zapewnić bogate brzmienie stereofoniczne - informuje Sonos. Całości dopełnia głośnik średniotonowy zapewniający odpowiednie brzmienie niższych tonów i basów. Głośniki Era 100 mogą oczywiście uzupełnić system audio w domu i w parze z soundbarem zapewnią dźwięk przestrzenny kina domowego. Nadal aktywna będzie też funkcja łączenia głośników Era 100 w parę stereo.

Ceny Sonos Era 300 i Era 100

A jak Sonos wycenił nowe modele głośników? Za Era 300 przyjdzie nam zapłacić 2399 zł, co jest ponad dwukrotnie więcej, niż w chwili powstawania artykułu kosztował model One. Zastępujący go głośnik Era 100 kosztuje natomiast 1349 zł, więc około 300 zł więcej od wcześniejszego podstawowego modelu. Głośniki do sprzedaży trafią 28 marca 2023 roku.