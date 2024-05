Sonos Beam 2. generacji za mniej niż 1700 zł

Sugerowana cena soundbara Sonos Beam 2 to obecnie 2599 zł, ale bez większych problemów można go kupić za mniej niż 2000 złotych. Jednak najnowsza oferta Amazona to o ile dobrze kojarzę, najniższa cena w historii. Wcześniej nawet w okolicznościowych promocjach z okazji Black Friday nie był on dostępny taniej. Polski Amazon sprzedaje obecnie czarną wersję głośnika za nieco ponad 1697 złotych, ale warto się pośpieszyć, bo jest to tzw. błyskawiczna okazja i może się w każdej chwili skończyć. Niestety wygląda też, że po zakupie chwilę trzeba będzie poczekać na dostawę, obecnie system podaje okolice końca czerwca, choć często faktyczna dostawa następuje znacznie szybciej.

Sonos Beam drugiej generacji to soundbar wspierający technologię Dolby Atmos i inteligentny głośnik w jednym. Z jego wykorzystaniem można nie tylko znacząco poprawić odczucia dźwiękowe podczas oglądania filmów, ale również przesyłać strumieniowo ze smartfona np. muzykę, programy radiowe, podcasty czy audiobooki. Soundbar Sonos Beam (Gen 2) jest wyposażony łącznie w pięć wzmacniaczy klasy D, napędzających pięć przetworników elektroakustycznych o dużej wydajności. W porównaniu do swojego poprzednika, Beam 2. generacji ma znacznie szybszy procesor i złącze HDMI z eARC. Jeśli po jakimś czasie stwierdzicie, że chcielibyście coś więcej, to w razie potrzeby swój system można rozbudować o kolejne kanały, dokupując dodatkowe elementy takie jak subwoofer czy głośniki satelitarne.

Całość można łatwo skonfigurować w dedykowanej aplikacji, a wszystkie głośniki komunikują się między sobą bezprzewodową oferując doskonałą jakość dźwięku. Jeśli szukacie małego soundbara to lepszej okazji nie będzie.

Sonos Arc również w świetnej cenie

Jeśli natomiast potrzebujecie czegoś większego, a nie macie za bardzo miejsca na dodatkowe głośniki to można rozważyć topowy model Sonosa - Arc. Ten głośnik też można obecnie kupić w bardzo dobrej cenie na Amazonie, wersja czarna wyceniona została na niespełna 3105 złotych, a biały model model jest jeszcze tańszy bo kosztuje 2865 złotych. W tym drugim przypadku Amazon podaje jednak datę dostawy w grudniu, więc warto wziąć to pod uwagę ;-).