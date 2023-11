Dodałem do starego SONOSA z IKEI obsługę głosową

Jestem w posiadaniu starego głośnika SONOSA z IKEI, tego co robi za półkę. Ma on obsługę WiFi i AirPlay, ale nie ma obsługi głosowej. Postanowiłem to zmienić i wygodnie obsługiwać go również komendami głosowymi.

Głośnik SYMFONISK, bo o nim mowa można obsługiwać ręcznie, jak poniżej lub z poziomu aplikacji mobilnej SONOS.

Grał dobrze, brzmienie było dla mnie ok (w odróżnieniu od jeszcze wcześniejszego mojego głośnika Amazon Echo Dot 2 gen.,- wrócimy później do niego), ale mocno jednak brakowało mi w nim obsługi głosowej. Aby nie mnożyć kosztów i kupować nowego głośnika z wbudowanym asystentem głosowym, postanowiłem skorzystać z posiadanych zasobów, by go sobie zapewnić.

Jako, że ten głośnik z IKEI ma obsługę WiFi i AirPlay, bez problemu mogłem go sparować z iPhone i odtwarzać na nim muzykę czy radio z poziomu smartphone,- nie tylko przez aplikację SONOS, ale i inne programy jak Apple Music czy Triode. Nadal to jednak ręczna obsługa, więc pozostała tu zabawa z Siri i Skrótami.

Głosowa obsługa głośnika SONOS SYMFONISK z IKEI przy pomocy Siri

Od wersji iOS 17, po uruchomianiu aplikacji typu Apple Music czy Apple Podcast, iPhone automatycznie łączy się przez AirPlay z ostatnim głośnikiem. Jak to jednak bywa z Apple,- raz się łączy, a raz nie.



Można temu zaradzić poprzez dodanie do aplikacji Dom tego głośnika jako akcesorium oraz zbudowanie z nim Sceny, dzięki czemu iPhone automatycznie podłącza się pod głośnik przez AirPlay. Działa to jednak tylko z muzyką z Apple Music, mi najbardziej zależało na aplikacji radiowej, no ale pokażę najpierw możliwości tego rozwiązania.



Po wskazaniu odpowiedniej playlisty w Apple Music do odtwarzania, gotową Scenę możemy uruchomić głosem wypowiadając zwykłe: Siri Sonos (dowolnie zdefiniowana nazwa Sceny). Co ważne, tutaj bez problemu zadziała ta komenda na zablokowanym ekranie i automatycznie uruchamia się wskazana playlista na głośniku SONOS.

Co jednak, jeśli codziennie z rana słucham tylko radia? Tu już próbowałem posłużyć się aplikacją Skróty. Jedyną aplikacją z obsługą Skrótów i stacji radiowych na iOS jest Triode. Tak więc w pierwszej kolejności do Skrótów dodałem Scenę z aplikacji Dom, by iPhone połączył się przez AirPlay z głośnikiem, a w kolejnym kroku dodałem uruchomienie stacji radiowej.



Efekt? Działa to wyśmienicie przy odblokowanym ekranie iPhone,- po wypowiedzeniu komendy Siri Sonia (dowolnie zdefiniowana nazwa Skrótu), automatycznie uruchamia się na głośniku moje radio. Świetnie, jeśli pierwsze po przebudzeniu co robimy to sięgamy po smartfona. W przeciwnym wypadku, przy zablokowanym ekranie ta sama komenda wyświetla tylko gotowość do uruchomienia Sceny z aplikacji Dom i Siri pyta co dalej?

Można jeszcze wypowiedzieć Start, ale uruchamia to tylko Scenę, a więc samo Apple Music, dalsza część scenariusza,- a więc stacja radiowa z Triode, czeka na odblokowanie ekranu. Nie pomaga tu zaznaczenie działania Skrótu przy zablokowanym ekranie,- odnosi się to tylko do Sceny z aplikacji Dom, nie zadziała przy zewnętrznych aplikacjach.

Głosowa obsługa głośnika SONOS SYMFONISK z IKEI przy pomocy Amazon Echo Dot 2 gen.

Postanowiłem więc wyciągnąć z szuflady stary głośnik Amazon Echo Dot 2 gen.,- kosztuje on aktualnie jakieś 50 zł na Allegro. Kiepsko gra, ale to głośnik z obsługą głosową, który można sparować z dużo lepiej brzmiącym SONOS SYMFONISK z IKEI i sterować nim głosowo - uruchamianie muzyki z Apple Music czy radia przez TuneIn,- do tego zgłośnienie, ściszenie, stopowanie czy pauzowanie.

Tu jednak przeszkadzała mi konieczność wypowiadania długich komunikatów, typu:

Alexa, play music in the bedroom,

Alexa, play apple music in the bedroom

Alexa, play chill music in the bedroom

Alexa, play three five seven radio in the bedroom

Pół biedy, jak Alexa od razu je rozpoznawała właściwie, czasem jednak trzeba było powtarzać je kilkukrotnie,- zwłaszcza z rana. Z pomocą przyszła tu aplikacja Amazon Alexa, która ma wbudowaną podobną funkcję do Scen i Skrótów na iPhone.



Można tu zdefiniować pomieszczenie z podpiętym głośnikiem oraz krótkie komendy, po wypowiedzeniu których uruchamiają się te dłuższe wymienione wyżej na podłączonym zewnętrznym głośniku.



W odróżnieniu od głosowych komend, stacje radiowe wprowadzamy tutaj tekstowo pod ich polską nazwą (mogą być nawet z polskimi znakami ą, ę, ś itp.), pod którą to są dodane do TuneIn. Wiem, że Radio Nowy Świat czy Radio 357 można uruchomić też w ramach funkcji Skills, ale nie działa ona na zewnętrznych głośnikach.

Tak więc nie trzeba już tu specjalnie rozpoczynać zbędnych konwersacji, wystarczą dwie krótkie i proste komendy, podobnie jak na iPhone, ale działa to znacznie lepiej i sprawniej, bez konieczności sięgania po smartfona.