SodaStream w promocji w sam raz na upały. W takiej cenie wstyd nie skorzystać

SodaStream zyskał popularność jako sposób na domowe przygotowanie napojów gazowanych, obiecując oszczędności i wygodę. W swojej ofercie firma ma kilka modeli saturatorów, które wpasowują się w wystrój kuchni. Jednym z nich jest SodaStream Terra – to już klasyka, wyróżniająca się szybkim systemem zaciskowym na butelki, który zapewnia wygodę i efektywność użytkowania. Ten model jest zaprojektowany z myślą o codziennym użytku i łatwości obsługi. Terra ma kompaktowy i nowoczesny wygląd, który pasuje do różnych stylów kuchni dzięki swojej tradycyjnej kolorystyce – czarnej lub białej. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że jest idealny do mniejszych przestrzeni. Mechanizm łatwego zaciskania butelek sprawia, że proces gazowania jest szybki i bezproblemowy. Terra jest więc idealna dla osób, które cenią sobie prostotę i szybkość działania.

Reklama

SodaStream Terra w dobrej cenie. Taka okazja często się nie zdarza

Na zbliżające się upały, które już teraz dotknęły niektóre regiony Polski, sklep Media Expert przygotował ciekawą ofertę, w ramach której kupicie zestaw SodaStream Terra w kolorze czarnym z dodatkowymi akcesoriami i syropami za 299 zł. W zestawie znajdziesz oczywiście saturator, 2 butelki o pojemności 1 l, butelkę o pojemności 0,5 l, 1 nabój CO2 do przygotowania 60 litrów wody/napojów oraz 2 syropy Pepsi.

Tę cenę uzyskamy z kodem promocyjnym MO1306-190625, który powinien automatycznie dodać się w koszyku, w trakcie składania zamówienia. Jeśli nie aktywuje się samodzielnie, nie zapomnij go wpisać w odpowiednie pole. Cena z kodem obowiązuje do 19.06.2025 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Warto też pamiętać, że kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

Czy SodaStream się opłaca? Zapraszam do naszego podsumowania, w którym policzyliśmy, jak w rzeczywistości wyglądają koszty saturatora i czy warto rozważyć przejście z tradycyjnego kupowania wody w butelkach na własnoręczne gazowanie i tworzenie gazowanych wód smakowych.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne