Czy SodaStream się opłaca? Liczby nie kłamią – oto cała prawda!

Zastanawiasz się, ile można zaoszczędzić dzięki SodaStream? Obliczamy, czy domowe gazowanie napojów to faktycznie opłacalne rozwiązanie. Czy SodaStream naprawdę się zwraca? Nasze wyliczenia mogą Cię zaskoczyć...

Ile można zaoszczędzić na SodaStream?

SodaStream zyskał popularność jako sposób na domowe przygotowanie napojów gazowanych, obiecując oszczędności i wygodę. Influencerzy kuszą ekologicznym podejściem i zmniejszeniem zużycia plastiku, ale czy to rzeczywiście opłacalna inwestycja? Postanowiliśmy to sprawdzić i przyjrzeć się wszystkim kosztom – od zakupu urządzenia, przez wymiany cylindrów CO2, po syropy, które nadadzą smak naszej wodzie. Policzyliśmy również, jak szybko SodaStream może się zwrócić. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem tego urządzenia, koniecznie przeczytaj ten tekst, zanim podejmiesz decyzję!

Koszt zakupu i eksploatacji SodaStream

Na początek musimy uwzględnić kilka podstawowych kosztów, związanych z zakupem urządzenia oraz jego eksploatacją:

SodaStream Terra – 246 zł (z butelką syropu Pepsi 440 ml i cylindrem CO2) – To najtańszy model saturatora dostępny obecnie na stronie MediaExpert.

– 246 zł (z butelką syropu Pepsi 440 ml i cylindrem CO2) – To najtańszy model saturatora dostępny obecnie na stronie MediaExpert. Syrop Pepsi 440 ml – 24 zł (wystarcza na przygotowanie 9 litrów napoju) – niech ten smak posłuży nam za główny przykład do tego artykułu.

Oprócz jednorazowego kosztu zakupu urządzenia musimy regularnie kupować syropy oraz wymieniać cylinder CO2, co składa się na bieżące koszty użytkowania.

Wymiana cylindra CO2 – 39,99 zł (wystarcza na ok. 60 litrów gazowanej wody).

Ile kosztuje przygotowanie napoju za pomocą SodaStream?

Przejdźmy do konkretów i zobaczmy, ile kosztuje przygotowanie 9 litrów Pepsi za pomocą SodaStream oraz porównajmy to z ceną gotowego napoju w sklepie.

Syrop Pepsi – 24 zł (wystarcza na 9 litrów).

– 24 zł (wystarcza na 9 litrów). Gaz CO2 – 6 zł (na 9 litrów napoju zużyjemy ok. 1/7 cylindra CO2).

Łączny koszt przygotowania 9 litrów Pepsi to 30 zł.

Koszt zakupu 9 litrów Pepsi w sklepie

W sklepie butelka Pepsi 1,75 l kosztuje ok. 8,69 zł (sprawdzane dzisiaj w Biedronce). Aby uzyskać 9 litrów napoju, musielibyśmy kupić ok. 5,14 butelki. Koszt zakupu to: 5,14 x 8,69 zł = 44,66 zł.

Oczywiście nie możemy dokupić tej "końcówki". Więc albo zaokrąglimy w dół do 5, albo w górę do 6 butelek. Pozostańmy jednak przy matematycznej dokładności na potrzeby precyzyjnych wyliczeń.

Porównanie kosztów

Koszt przygotowania Pepsi w domu – 30 zł.

– 30 zł. Koszt zakupu Pepsi w sklepie – 44,66 zł.

W tym przypadku przygotowanie 9 litrów Pepsi w domu za pomocą SodaStream jest tańsze o 14,66 zł. Dla osób, które regularnie piją duże ilości napojów gazowanych, SodaStream może przynieść wyraźne oszczędności.

Jak szybko zwraca się zakup SodaStream?

Koszt saturatora to 246 zł. Jeśli każda partia 9 litrów Pepsi przynosi oszczędność na poziomie 14,66 zł, to aby zwrócił się koszt urządzenia, musielibyśmy przygotować około 17 partii Pepsi po 9 litrów (246 zł ÷ 14,66 zł).

Oznacza to, że po wypiciu 153 litrów Pepsi z SodaStream, urządzenie zacznie przynosić realne oszczędności. Jeśli pijesz około 10 litrów napoju miesięcznie, saturator zwróci się po około 15 miesiącach.

Czy warto kupić SodaStream do gazowania samej wody?

Przyjrzyjmy się teraz kosztom związanym z samym gazowaniem wody za pomocą SodaStream, bez dolewania syropu.

Koszt wymiany cylindra CO2 wynosi 39,99 zł i wystarcza na około 60 litrów gazowanej wody. Oznacza to, że koszt gazowania 1 litra wody to 39,99 zł ÷ 60 l = 0,67 zł za 1 litr.

Jeśli chcemy policzyć koszt gazowania 1,5 litra wody, wychodzi 1,01 zł. Cena butelki najtańszej wody źródlanej o pojemności 1,5 litra w sklepie wynosi 0,99 zł (sprawdzane w Biedronce – być może można jeszcze taniej).

Koszt przygotowania 1,5 litra wody gazowanej za pomocą SodaStream – 1,01 zł.

– 1,01 zł. Koszt zakupu 1,5 litra wody gazowanej w sklepie – 0,99 zł.

Różnica jest tutaj minimalna, ale na niekorzyść SodaStream, gdzie za każdą 1,5-litrową butelkę przygotowaną w domu zapłacimy 2 grosze więcej niż za gotową wodę gazowaną ze sklepu. Jeśli chodzi więc o gazowanie wody, SodaStream nie przynosi szczególnych oszczędności. Cena przygotowania wody gazowanej w domu jest praktycznie taka sama jak zakup gotowego produktu w sklepie, a nawet nieco wyższa. Największe korzyści z SodaStream to wygoda, brak konieczności noszenia ciężkich butelek oraz mniejsza ilość zużywanego plastiku, co może przemawiać na korzyść tego systemu, ale nie bezpośrednie oszczędności finansowe.

Jak zaoszczędzić na SodaStream?

Istnieją sposoby, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty korzystania z SodaStream. Na platformach takich jak Allegro czy OLX można znaleźć oferty nieoficjalnej wymiany cylindra CO2 za ok. 15 zł, co znacząco zmniejsza koszty.

Zamiast droższych syropów SodaStream, można również kupować tańsze alternatywy, takie jak np. syropy owocowe Herbapol za ok. 8 zł za 410 ml. Co prawda nie uzyskamy smaku identycznego z Pepsi, ale dla tych, którzy szukają oszczędności, może to być dobra opcja.

Czy SodaStream się opłaca?

Wszystkie powyższe obliczenia pokazują, że SodaStream może być opłacalny, zwłaszcza przy regularnym przygotowywaniu napojów gazowanych w stylu Pepsi, Mountain Dew, czy Lipton Ice Tea. Z drugiej strony, przy gazowaniu samej wody różnice w kosztach są marginalne. Kluczowe oszczędności zależą od częstotliwości użytkowania urządzenia. SodaStream to wygodne urządzenie, które może przynieść oszczędności, ale tylko wtedy, gdy faktycznie często pijemy gazowane napoje. Główną zaletą będzie jednak przede wszystkim ekologia związana z generowaniem plastikowych śmieci oraz ponowne napełnianie butli.

zdjęcia: sodastream.pl