Smutna wiadomość dla fanów Cyberpunk 2077. Gra nie podziała lepiej na PlayStation 5 Pro

Kilka dni temu do sprzedaży oficjalnie trafiła najnowsza konsola Sony -- PlayStation 5 Pro. Ulepszona wersja sprzętu pozwala twórcom na tworzenie jeszcze bardziej dopracowanych światów i wydawanie łatek, które pozwolą wielu grom działać lepiej niż dotychczas. Z tej okazji wielu miało nadzieję doczekać się łatki dla Cyberpunka. Gier która miała fatalny początek i której twórcy długo doprowadzali ją do stanu używalności. A kiedy to się w miarę udało -- wielu graczy liczyło na to, że gra podziała jeszcze lepiej na PS5 Pro.

CD Projekt RED zabrał głos w temacie i powiedział wprost, że można się rozejść.

CDPR nie planuje ulepszeń dla Cyberpunka na PlayStation 5 Pro

Jakie były początki takie były, ale ostatecznie Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem został doceniony przez graczy. Gdy wszystko zaczęło działać jak należy i wiekszość problemów została zażegnana -- tytuł cieszył się dużą popularnością. Wielu liczyło więc, że skoro jest to jeden z największych hitów tej generacji, to doczeka się on łatki dla PlayStation 5 Pro: by działać lepiej, szybciej, wydajniej. CD Projekt RED na X (dawniej Twitter) oficjalnie poinformował jednak, że nie na tę chwilę nie ma żadnych planów związanych z aktualizacją.

Wiele z gier które otrzymało łatki na PlayStation 5 dostało coś w rodzaju nowego otwarcia. Część działa znacząco lepiej -- i specjaliści skupiający się na analizach bardzo mocno chwalą ekipy odpowiedzialne za ulepszenia. Czy (i jak bardzo) Cyberpunk 2077 by z nich skorzystał - najwyraźniej się nie przekonamy.

CDPR skupia się na innych projektach. Cyberpunk 2077 idzie w odstawkę

Choć decyzja CD Projektu może dziwić, to... tak naprawdę niespoecjalnie powinna. Od dawna wiadomo, że ekipa się stale rozrasta -- ale jako że pracuje nad nowymi projektami, to wszystkie ręce do pracy się liczą. Prawdopodobnie nie chce się rozpraszać -- a w tle cały czas są nowe projekty związane ze światem "Wiedźmina". Wielkie RPG -- Wiedźmin 4, a także produkcja skupiająca się na trybie wieloosobowym. W grze jest także sequel Cyberpunka 2077, którego prace mają być na bardzo wczesnym poziomie.

Z drugiej jednak strony -- na PlayStation 5 Pro "nie ma w co grać". Albo inaczej: nie bardzo jest w co grać. Dlatego też przygotowanie takiej łatki miałoby szansę ożywić graczy i zachęcić do zagłębienia się czy też powrotu do tegoż świata. W pełni rozumiem i szanuję jednak decyzję ekipy no i cóż innego nam pozostało jak tylko oczekiwać rozwoju świata Cyberpunka w nowych produkcjach?